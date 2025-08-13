Keila KK hankis korvi alla ameeriklasest tsentri

NCAA-s Maine ülikooli esindanud 24-aastane Cisse veetis eelmise hooaja Põhja-Makedoonias, kus kuulus KK Feniks 2010 ridadesse.

Keila KK peatreeneri Andres Sõbra sõnul on tegemist liikuva ja mitmekülgse mängijaga, kelle tugevuseks on hea sööduoskus ning nutikus rünnakute lahendamisel. "Korvi all on Cisse tugev ja enesekindel, mistõttu on ta meie põhitsentri rollis meeskonnale väärtuslikuks täienduseks. Usun, et tema liitumine annab meeskonnale nii kaitses kui rünnakul märgatava lisajõu."

Cisse ise märkis, et Keilaga liitumine on talle heaks võimaluseks ennast tõestada. "Minu eesmärgid uueks hooajaks uues meeskonnas on lihtsad – mulle meeldib võita ning annan endast igal treeningul ja mängul maksimumi, et aidata tiimil saavutada häid tulemusi."

Keila KK on praeguseks avalikustanud kümme mängijat. Meeskonnas jätkavad eelmisest hooajast Ralf Sats, Patrik Peemot ja Keila Korvpallikooli kasvandik Henri Aimre. Uute nägudena on liitunud Ron Laanemaa, Eke Rüütel, Tormi Niits, Quion Burns, Brody Fox, Adam Cisse ja Korvpallikooli kasvandik Oskar Jürisaar.

Keila KK alustab hooajaeelsete kohtumisega septembris, kui 5.-6. septembril kohtutakse Rakvere Spordikeskuses Viru Karika raames Transcom Pärnu, Haljala NGU ja Tere Kadrina Karud meeskondadega.