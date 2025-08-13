Bulgaaria tennisetähe muljetavaldav seeria saab otsa

Dimitrov rebestas kuu aega tagasi Wimbledonis Sinneri vastu mängides rinnalihast. Kuigi tema treener Georgi Stoimenov avaldas matši järel lootust, et Dimitrov võiks taas mänguvalmis olla USA lahtisteks, siis teisipäeval selgus, et bulgaarlane ei saa siiski osaleda.

34-aastane Dimitrov oli seni mänginud igal suure slämmi turniiril alates 2011. aasta algusest ning praeguseks oli tal kirjas 58 järjestikust slämmiturniiri, mis oli pikim seeria meeste profituuril.

Dimitrovi parim tulemus USA lahtistel pärineb 2019. aastast, kui ta jõudis poolfinaali. Ta on nelja parema sekka murdnud ka Austraalias (2017) ja Wimbledonis (2014).

Bulgaarlase asemel pääses USA lahtiste põhitabelisse Tšiili teine reket Alejandro Tabilo (ATP 103.).

USA lahtised meistrivõistlused algavad 24. augustil, meeste üksikmängus hakkab tiitlit kaitsma Jannik Sinner.