Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

Eesti läheb kolmapäeva õhtul võõrsil vastamisi Horvaatiaga. Pärast seda mängu liigutakse edasi Põhja-Makedooniasse, kus kohtutakse laupäeval Iisraeliga. Peatreener Alar Rikberg pidi valikmängudeks senisest koosseisust kaks mängijat koju jätma.

"[Aleksander] Eermal käis põlvest mingi nõks läbi laagris ja seetõttu oli ta nädal aega pallitrennidest eemal. Pärast seda tal enam sellist head konkureerimisvõimalust oma positsioonil ei tekkinudki, ja lõpus ei olnud enam aega, et talle suuremas koguses mänguaega anda," selgitas Rikberg Volley.ee-le.

"[Mihkel] Varblase eemalejäämise otsus oli päris keeruline, eriti arvestades, kui hästi ta viimases mängus esines ja kuidas tal ka serv lendama hakkas. Ja seda me treeneritega ka arutasime, et keda võimalike mängumuutjate arvestuses võtta ning leidsime, et nurgameeste potentsiaalne roll on seal suurem."

Horvaatiast rääkides sõnas peatreener, et nende ja Iisraeli omavaheline mäng on läbi töötatud ja mängijatele instruktsioonid üle antud. "Juba Horvaatia sõprusmängud näitasid, et see võistkond on kuidagi ebaühtlaselt vormis. Nende liidrid Marko Sedlacek ja Petar Dirlic ei näinud Iisraeli vastu välja sellised nagu eelmisel aastal Osijekis toimunud Kuldliiga finaalturniiril ehk nende tippmängijad pole veel tippvormis. Samas olid nad teravamad, kui kontrollmängues ja võimalik, et kolmapäeval meie vastu on juba paremas vormis," kommenteeris ta vastaste rünnakuliidreid.

Rikberg usub, et kuigi Horvaatial enam finaalturniirile pääsemise võimalust pole, ei tule nad Eesti vastu sirge jalaga. "Usun, et nad tulevad meie vastu põhikoosseisuga ja tulevad tulemuse peale mängima ning kodupublikule mängima ja võib-olla seda ebaõnnestunud valiksarja ka päästma. Loota, et sealt midagi lihtsat tuleb, ei ole mõistlik, me läheme näljase ja võitlusliku Horvaatia vastu mängima," lisas Rikberg.

Eesti alustas valiksarja kahe võiduga, alistades Iisraeli kolm-üks ning Horvaatia kolm-null. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Seis D-alagrupis:

1. Eesti (6 punkti), 2. Iisrael (5 p), 3. Horvaatia (1 p).

Eesti koosseis EM-valikmängudeks:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp