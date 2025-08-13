X!

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti meeste võrkpallikoondis.
Eesti meeste võrkpallikoondis.
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondise suvine ettevalmistusperiood kulmineerub sel nädalal, kui peetakse kaks Euroopa meistrivõistluste valikmängu Horvaatia ja Iisraeliga.

Eesti läheb kolmapäeva õhtul võõrsil vastamisi Horvaatiaga. Pärast seda mängu liigutakse edasi Põhja-Makedooniasse, kus kohtutakse laupäeval Iisraeliga. Peatreener Alar Rikberg pidi valikmängudeks senisest koosseisust kaks mängijat koju jätma.

"[Aleksander] Eermal käis põlvest mingi nõks läbi laagris ja seetõttu oli ta nädal aega pallitrennidest eemal. Pärast seda tal enam sellist head konkureerimisvõimalust oma positsioonil ei tekkinudki, ja lõpus ei olnud enam aega, et talle suuremas koguses mänguaega anda," selgitas Rikberg Volley.ee-le.

"[Mihkel] Varblase eemalejäämise otsus oli päris keeruline, eriti arvestades, kui hästi ta viimases mängus esines ja kuidas tal ka serv lendama hakkas. Ja seda me treeneritega ka arutasime, et keda võimalike mängumuutjate arvestuses võtta ning leidsime, et nurgameeste potentsiaalne roll on seal suurem."

Horvaatiast rääkides sõnas peatreener, et nende ja Iisraeli omavaheline mäng on läbi töötatud ja mängijatele instruktsioonid üle antud. "Juba Horvaatia sõprusmängud näitasid, et see võistkond on kuidagi ebaühtlaselt vormis. Nende liidrid Marko Sedlacek ja Petar Dirlic ei näinud Iisraeli vastu välja sellised nagu eelmisel aastal Osijekis toimunud Kuldliiga finaalturniiril ehk nende tippmängijad pole veel tippvormis. Samas olid nad teravamad, kui kontrollmängues ja võimalik, et kolmapäeval meie vastu on juba paremas vormis," kommenteeris ta vastaste rünnakuliidreid.

Rikberg usub, et kuigi Horvaatial enam finaalturniirile pääsemise võimalust pole, ei tule nad Eesti vastu sirge jalaga. "Usun, et nad tulevad meie vastu põhikoosseisuga ja tulevad tulemuse peale mängima ning kodupublikule mängima ja võib-olla seda ebaõnnestunud valiksarja ka päästma. Loota, et sealt midagi lihtsat tuleb, ei ole mõistlik, me läheme näljase ja võitlusliku Horvaatia vastu mängima," lisas Rikberg.

Eesti alustas valiksarja kahe võiduga, alistades Iisraeli kolm-üks ning Horvaatia kolm-null. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Seis D-alagrupis:

1. Eesti (6 punkti), 2. Iisrael (5 p), 3. Horvaatia (1 p).

Eesti koosseis EM-valikmängudeks:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker
Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus
Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt, Karli Allik
Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru
Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

09:21

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

12.08

Pevkur võrkpallinaiste nukrast aastast: peame saama võimalikult palju mängijaid profitasemele Uuendatud

11.08

Lätlased EM-i lävele viinud Vassiljev: ma ei ole tabelit põhimõtte pärast vaadanud

10.08

Rannavolle Eesti meistrivõistlused toovad Vabaduse väljakul liivale kõik Eesti tipud

09.08

Naiste võrkpallikoondis jäi EM-valiksarjas võiduta

09.08

Rikberg: oleme EM-valikmängudeks päris valmis

09.08

Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

08.08

Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

08.08

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

07.08

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

06.08

Miilenit ootab operatsioon ja pikk vigastuspaus

06.08

Hollas ja Remmelg jäid Badenis napilt põhiturniiri ukse taha

04.08

Klubi vahetanud Tammearu: usun, et päris palju saab minu peal olema

03.08

Ukraina paar sai esimese tiitli, norralased viienda EM-kulla

02.08

Kertu Laak: olime natukene šokeeritud sellest tasemest, mis vastu tuli

videod

sport.err.ee uudised

13:24

Kalev/Cramo täiendas eesliini NBA tütarliigas mänginud ameeriklasega

12:59

Rõbakina treener vabanes WTA poolt määratud juhendamiskeelust

12:25

Keila KK hankis korvi alla ameeriklasest tsentri

11:43

Bulgaaria tennisetähe muljetavaldav seeria saab otsa

11:17

Raag võitis rallikrossi Balti meistrivõistluste etapi Leedus

10:40

PSG tahab Donnarummast lahti saada

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

09:21

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

08:45

Alcaraz teenis Cincinnatis hooaja 50. võidu

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Tallinnas kogunevad Baltikumi parimad ronijad

12.08

Grabe langes maailmamängudel konkurentsist veerandfinaalis

12.08

Skype'i asutaja seilab Tallinnas toimuval MM-il: raske on ärkvel püsida

12.08

ETV spordisaade, 12. august

12.08

Pevkur võrkpallinaiste nukrast aastast: peame saama võimalikult palju mängijaid profitasemele Uuendatud

loetumad

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

12.08

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

12.08

Itaalia sportlane suri maailmamängudel 29 aasta vanuselt

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Skype'i asutaja seilab Tallinnas toimuval MM-il: raske on ärkvel püsida

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

12.08

Pevkur võrkpallinaiste nukrast aastast: peame saama võimalikult palju mängijaid profitasemele Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo