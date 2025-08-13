X!

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

Jalgpall
Jose Mourinho.
Jose Mourinho. Autor/allikas: Fenerbahce/X
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas selgusid teisipäeval viimase eelringi paarid, mille võitjad pääsevad põhiturniirile.

Alles teist hooaega peatreenerina tegutsev Robin van Persie ja tema meeskond Rotterdami Feyenoord võitsid küll avamängu Jose Mourinho juhendatava Istanbuli Fenerbahce vastu 2:1, kuid kordusmängus jäi Türgi klubi peale 5:2. Võitjate poolel said jala valgeks Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ja Anderson Talisca.

Fenerbahce kohtub viimases eelringis Lissaboni Benficaga, kes alistas kahe mängu kokkuvõttes 4:0 prantslaste Nice'i. Feyenoord jätkab eurohooaega Euroopa liiga põhiturniiril.

Rootsi meister Malmö ja Taani meister FC Kopenhaagen leppisid avamängus väravateta viiki, aga kordusmängus panid taanlased oma paremuse selgelt maksma, sest kodumurul teeniti koguni 5:0 võit. Kopenhaageni järgmiseks vastaseks on Šveitsi meister Basel.

Eesti koondise esikindast Karl Jakob Heinast huvituv Glasgow Rangers kaotas kordusmängu Tšehhi klubile Plzeni Viktoriale 1:2, kuid pääses koondskooriga 4:2 edasi viimasesse eelringi, kus kohtutakse belglaste Club Bruggega.

Viimase eelringi avamängud toimuvad 19. ja 20. augustil ning kordusmängud 26. ja 27. augustil. Võitjad pääsevad edasi Meistrite liiga põhiturniirile, kaotajad langevad Euroopa liigasse.

Viimase eelringi paarid:

Ferencvaros - Qarabag
Belgradi Crvena Zvezda - Pafos
Bodö/Glimt - Grazi Sturm
Glasgow Celtic - Kairat
FC Basel - FC Kopenhaagen
Istanbuli Fenerbahce - Lissaboni Benfica
Glasgow Rangers - Club Brugge

Toimetaja: Henrik Laever

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

10:40

PSG tahab Donnarummast lahti saada

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Tammeka lõi karikamängus kaheksa väravat

12.08

Kalju ründaja sõlmis pika lepingu Belgia meistriga

12.08

Teisel naiste jalgpalli konverentsil jagab kogemusi edukas Norra klubi

12.08

Nõmme päästis esiliiga liidrite heitluses viigi lisaminutite väravaga

12.08

Tamme uueks peatreeneriks saab Liverpooli staare juhendanud hollandlane

12.08

Kaotus EM-finaalis maksis Hispaania peatreenerile töökoha

11.08

Kalev teenis kolmanda võidu järjest, Viimsi alistas Ararati

11.08

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

sport.err.ee uudised

13:24

Kalev/Cramo täiendas eesliini NBA tütarliigas mänginud ameeriklasega

12:59

Rõbakina treener vabanes WTA poolt määratud juhendamiskeelust

12:25

Keila KK hankis korvi alla ameeriklasest tsentri

11:43

Bulgaaria tennisetähe muljetavaldav seeria saab otsa

11:17

Raag võitis rallikrossi Balti meistrivõistluste etapi Leedus

10:40

PSG tahab Donnarummast lahti saada

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

09:21

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

08:45

Alcaraz teenis Cincinnatis hooaja 50. võidu

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Tallinnas kogunevad Baltikumi parimad ronijad

12.08

Grabe langes maailmamängudel konkurentsist veerandfinaalis

12.08

Skype'i asutaja seilab Tallinnas toimuval MM-il: raske on ärkvel püsida

12.08

ETV spordisaade, 12. august

12.08

Pevkur võrkpallinaiste nukrast aastast: peame saama võimalikult palju mängijaid profitasemele Uuendatud

12.08

Tammeka lõi karikamängus kaheksa väravat

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

12.08

Tamm oli eestlastest ainsana ITF-i turniiridel võidukas

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

loetumad

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

12.08

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

12.08

Itaalia sportlane suri maailmamängudel 29 aasta vanuselt

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Skype'i asutaja seilab Tallinnas toimuval MM-il: raske on ärkvel püsida

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

12.08

Pevkur võrkpallinaiste nukrast aastast: peame saama võimalikult palju mängijaid profitasemele Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo