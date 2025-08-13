Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

Alles teist hooaega peatreenerina tegutsev Robin van Persie ja tema meeskond Rotterdami Feyenoord võitsid küll avamängu Jose Mourinho juhendatava Istanbuli Fenerbahce vastu 2:1, kuid kordusmängus jäi Türgi klubi peale 5:2. Võitjate poolel said jala valgeks Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ja Anderson Talisca.

Fenerbahce kohtub viimases eelringis Lissaboni Benficaga, kes alistas kahe mängu kokkuvõttes 4:0 prantslaste Nice'i. Feyenoord jätkab eurohooaega Euroopa liiga põhiturniiril.

Rootsi meister Malmö ja Taani meister FC Kopenhaagen leppisid avamängus väravateta viiki, aga kordusmängus panid taanlased oma paremuse selgelt maksma, sest kodumurul teeniti koguni 5:0 võit. Kopenhaageni järgmiseks vastaseks on Šveitsi meister Basel.

Eesti koondise esikindast Karl Jakob Heinast huvituv Glasgow Rangers kaotas kordusmängu Tšehhi klubile Plzeni Viktoriale 1:2, kuid pääses koondskooriga 4:2 edasi viimasesse eelringi, kus kohtutakse belglaste Club Bruggega.

Viimase eelringi avamängud toimuvad 19. ja 20. augustil ning kordusmängud 26. ja 27. augustil. Võitjad pääsevad edasi Meistrite liiga põhiturniirile, kaotajad langevad Euroopa liigasse.

Viimase eelringi paarid:

Ferencvaros - Qarabag

Belgradi Crvena Zvezda - Pafos

Bodö/Glimt - Grazi Sturm

Glasgow Celtic - Kairat

FC Basel - FC Kopenhaagen

Istanbuli Fenerbahce - Lissaboni Benfica

Glasgow Rangers - Club Brugge