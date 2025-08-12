Tammeka lõi karikamängus kaheksa väravat

Kolmapäeval selguvad edasipääsejad paaridest FC Kuressaare - Paide Linnameeskond ja Jõhvi FC Phoenix - Nõmme Kalju.

Tristan Koskor lõi kaks väravat ning ühe tabamuse lisasid Mait Vaino, Chilem Williams Ignatius ja Giacomo Uggeri. Herman Pedmanson sooritas normaalaja lõpus seitsme minutiga kübaratriki.

Tammeka kohtus teisipäeval 1/16-finaalis võõral murul Tallinna Flora U-19 võistkonnaga ning teenis kindla 8:1 võidu.

