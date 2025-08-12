X!

Tammeka lõi karikamängus kaheksa väravat

Herman Pedmanson (paremal)
Herman Pedmanson (paremal) Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpalli Premium liiga klubi Tartu Tammeka jõudis Evald Tipneri karikavõistlustel esimesena kaheksandikfinaali.

Tammeka kohtus teisipäeval 1/16-finaalis võõral murul Tallinna Flora U-19 võistkonnaga ning teenis kindla 8:1 võidu.

Tristan Koskor lõi kaks väravat ning ühe tabamuse lisasid Mait Vaino, Chilem Williams Ignatius ja Giacomo Uggeri. Herman Pedmanson sooritas normaalaja lõpus seitsme minutiga kübaratriki. 

Kolmapäeval selguvad edasipääsejad paaridest FC Kuressaare - Paide Linnameeskond ja Jõhvi FC Phoenix - Nõmme Kalju.

Toimetaja: Henrik Laever

Tammeka lõi karikamängus kaheksa väravat

