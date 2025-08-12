X!

Tamm oli eestlastest ainsana ITF-i turniiridel võidukas

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Igor Pissarev
Tennis

Turus toimuval meeste M15 ITF-i tenniseturniiril oli teisipäeval üksikmängus võistlustules kolm eestlast, kuid ainsana jõudis järgmisesse ringi Kristjan Tamm.

Turniiril seitsmendana asetatud Tamm (ATP 916.) alistas avaringis rootslase Eliot Nobeli (ITF 2185.) 6:2, 7:6 (1), vahendab Tennisnet.ee. Tamme järgmiseks vastaseks on prantslane Louis Larue, kes asub maailma edetabelis 1751. real.

Denis Maijorov (-.) pidi vastu võtma veenva 3:6, 1:6 kaotuse rootslaselt Melvin Kumarilt (ATP 1651.) ning Sten Hiiesalu (ITF 1602.) jäi 5:7, 4:6 alla ameeriklasele Oren Vasserile (ATP 1584.).

Naiste W35 turniiril Erwittes pidas tasavägise matši meie esireket Elena Malõgina (WTA 450.). Malõgina võitis 18-aastase ukrainlanna Veronika Podrezi (ATP 453.) vastu avaseti suuremate probleemideta 6:2.

Teises setis oli Malõginal variant juhtima minna 4:2, ent hoopis vastasel õnnestus seisul 4:4 murda Malõgina palling ning võita tänu sellele sett 6:4. Otsustavas setis jäi Malõgina kaotusseisu 0:2, kuid mõni geim hiljem murdis ta tagasi. Siiski murdis ukrainlanna Malõgina pallingu uuesti ja võitis kolmanda seti ühtlasi 6:4.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

20:55

Tamm oli eestlastest ainsana ITF-i turniiridel võidukas

09:39

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

09:09

Tiitlikaitsja Sabalenka nägi Raducanuga vaeva enam kui kolm tundi

11.08

Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

11.08

Swiatek pääses mänguta edasi, Navarro kaotas eduseisust

11.08

Elizaveta Anikina võttis teise järjestikuse turniirivõidu

08.08

Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

08.08

Lajal langes edetabelis paar kohta, eesotsas muudatusi ei toimunud

08.08

Toronto kõrgeima kategooria ATP turniiri võitis ameeriklane Ben Shelton

08.08

18-aastane kanadalanna võitis Montrealis oma esimese WTA tiitli

07.08

Veerandfinaalile lähedal olnud Malõgina langes siiski konkurentsist

07.08

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

07.08

US Openil jagatakse välja rekordiline auhinnaraha

06.08

Koskel sai Hämeenlinnas napi kaotuse

06.08

Glinka sai Poolas raske võidu ja jõudis veerandfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:12

ETV spordisaade, 12. august

22:00

Pevkur võrkpallinaiste nukrast aastast: peame saama võimalikult palju mängijaid profitasemele Uuendatud

21:50

Tammeka lõi karikamängus kaheksa väravat

21:22

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

20:55

Tamm oli eestlastest ainsana ITF-i turniiridel võidukas

20:20

VIDEO | Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

20:00

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

19:37

Kullasel jäi Ameerikas esikümnekohast natukene puudu

19:03

U-16 korvpallikoondis sai tiitlikaitsjalt 58 punktiga lüüa

18:26

Red Bull laiendab oma haaret spordimaastikul

17:41

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

17:17

Keenia pikamaajooksja sai dopingureeglite rikkumise eest võistluskeelu

16:44

HC Panter alustab kolmandat hooaega Balti liigas

16:16

Kalju ründaja sõlmis pika lepingu Belgia meistriga

14:59

Jäätma ja Lilienthal jätsid Järvakandi tippvõistlusel võidu koju

14:31

Teisel naiste jalgpalli konverentsil jagab kogemusi edukas Norra klubi

13:31

Eesti-Läti liiga resultatiivseim eestlane jätkab karjääri Viimsis

13:05

Eesti allveeorienteerujad võitsid kodusel EM-il ühe päevaga kolm kulda

12:12

2029. aasta korvpalli EM-i korraldaja märgis jõudis spordimuuseumisse

11:45

Nõmme päästis esiliiga liidrite heitluses viigi lisaminutite väravaga

loetumad

09:39

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

11:07

Itaalia sportlane suri maailmamängudel 29 aasta vanuselt

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

11.08

Markkanen kollitas taas Belgiat

11.08

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

17:41

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

09:09

Tiitlikaitsja Sabalenka nägi Raducanuga vaeva enam kui kolm tundi

11.08

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

11.08

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo