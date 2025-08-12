Tamm oli eestlastest ainsana ITF-i turniiridel võidukas

Turniiril seitsmendana asetatud Tamm (ATP 916.) alistas avaringis rootslase Eliot Nobeli (ITF 2185.) 6:2, 7:6 (1), vahendab Tennisnet.ee. Tamme järgmiseks vastaseks on prantslane Louis Larue, kes asub maailma edetabelis 1751. real.

Denis Maijorov (-.) pidi vastu võtma veenva 3:6, 1:6 kaotuse rootslaselt Melvin Kumarilt (ATP 1651.) ning Sten Hiiesalu (ITF 1602.) jäi 5:7, 4:6 alla ameeriklasele Oren Vasserile (ATP 1584.).

Naiste W35 turniiril Erwittes pidas tasavägise matši meie esireket Elena Malõgina (WTA 450.). Malõgina võitis 18-aastase ukrainlanna Veronika Podrezi (ATP 453.) vastu avaseti suuremate probleemideta 6:2.

Teises setis oli Malõginal variant juhtima minna 4:2, ent hoopis vastasel õnnestus seisul 4:4 murda Malõgina palling ning võita tänu sellele sett 6:4. Otsustavas setis jäi Malõgina kaotusseisu 0:2, kuid mõni geim hiljem murdis ta tagasi. Siiski murdis ukrainlanna Malõgina pallingu uuesti ja võitis kolmanda seti ühtlasi 6:4.