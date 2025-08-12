VIDEO | Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit
Meeste teivashüppe valitseja Armand Duplantis viis Budapestis toimunud Istvan Gyulai mälestusvõistlusel maailmarekordi 6.29 peale.
25-aastane Duplantis alustas võistlust ebaõnnestunud hüppega algkõrgusel 5.62, kuid sai sellest järgmise katsega jagu ning kindlustas endale esikoha kõrgusega 6.11. Seejärel lasi rootslane latile panna 6.29, mille ületas teisel sooritusel.
Duplantis nihutas maailmarekordit tänavu juba kolmandat ja ühtekokku 13. korda. Eelmine tippmark 6.28 sündis juunikuus kodupubliku ees Stockholmis.
Teise koha saavutas kreeklane Emmanouil Karalis 6.02-ga ning kolmandaks tuli austraallane Kurtis Marschall 5.82-ga. Eerik Haamer sai tulemusega 5.52 kaheksanda koha.
