VIDEO | Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

MONDO DUPLANTIS BREAKS THE POLE VAULT WORLD RECORD FOR THE 13TH TIME IN HIS CAREER. CLEARS 6.29 METERS. BRILLIANT. pic.twitter.com/t0gdmRO1yP

Teise koha saavutas kreeklane Emmanouil Karalis 6.02-ga ning kolmandaks tuli austraallane Kurtis Marschall 5.82-ga. Eerik Haamer sai tulemusega 5.52 kaheksanda koha.

Duplantis nihutas maailmarekordit tänavu juba kolmandat ja ühtekokku 13. korda. Eelmine tippmark 6.28 sündis juunikuus kodupubliku ees Stockholmis.

25-aastane Duplantis alustas võistlust ebaõnnestunud hüppega algkõrgusel 5.62, kuid sai sellest järgmise katsega jagu ning kindlustas endale esikoha kõrgusega 6.11. Seejärel lasi rootslane latile panna 6.29, mille ületas teisel sooritusel.

