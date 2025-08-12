X!

Kullasel jäi Ameerikas esikümnekohast natukene puudu

Motosport
Harri Kullas.
Harri Kullas. Autor/allikas: Michael’s Reno Powersports
Motosport

Pärast suvepuhkust jätkus möödunud nädalavahetusel AMA motokrossi hooaeg. Harri Kullas tegi 450 klassis tugevad sõidud ja teenis etapi kokkuvõttes 13. koha.

Kullas sõitis kvalifikatsioonis välja 21. ringi aja ning see ei jätnud talle avasõiduks kõige paremat stardikohta. Avasõidu algus Kullasel ebaõnnestuski ja esimeste ringide järel oli ta alles kolmanda kümne keskel. Sõidu edenedes hakkas eestlane jõudsalt ettepoole liikuma ja lõpuks õnnestus tal 12. kohale tõusta. Avasõidu võitis Chase Sexton, teine oli Hunter Lawrence ja kolmas RJ Hampshire, vahendab msport.ee.

Teist võistlussõitu alustas Kullas natuke paremini ja esimeste ringide järel hoidis ta 20. kohta. Paari ringi järel hakkas Kullas taas ettepoole rühkima ja finišisse jõudis ta 13. positsioonil. Esikoha teenis Jett Lawrence, teine oli Hunter Lawrence ja kolmas Eli Tomac.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 19 punktiga 13. kohale. Esikoha teenis 44 punktiga Hunter Lawrence, teine oli 38 punktiga Hampshire ja kolmas 36 punktiga Tomac.

Sarja kokkuvõttes on Kullas 137 punktiga 14. kohal. Liider on 412 punktiga Jett Lawrence, teisel kohal asub 365 punktiga Hunter Lawrence ja kolmandal kohal 324 punktiga Tomac. SMX hooaja kokkuvõttes on Kullas 137 punktiga 22. kohal.

Järgmine etapp sõidetakse 16. augustil Unadilla krossirajal.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

22:12

ETV spordisaade, 12. august

22:00

Pevkur võrkpallinaiste nukrast aastast: peame saama võimalikult palju mängijaid profitasemele Uuendatud

21:50

Tammeka lõi karikamängus kaheksa väravat

21:22

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

20:55

Tamm oli eestlastest ainsana ITF-i turniiridel võidukas

20:20

VIDEO | Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

20:00

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

19:37

Kullasel jäi Ameerikas esikümnekohast natukene puudu

19:03

U-16 korvpallikoondis sai tiitlikaitsjalt 58 punktiga lüüa

18:26

Red Bull laiendab oma haaret spordimaastikul

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09:39

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

11:07

Itaalia sportlane suri maailmamängudel 29 aasta vanuselt

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

11.08

Markkanen kollitas taas Belgiat

11.08

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

17:41

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

09:09

Tiitlikaitsja Sabalenka nägi Raducanuga vaeva enam kui kolm tundi

11.08

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

11.08

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo