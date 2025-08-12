Kullasel jäi Ameerikas esikümnekohast natukene puudu

Kullas sõitis kvalifikatsioonis välja 21. ringi aja ning see ei jätnud talle avasõiduks kõige paremat stardikohta. Avasõidu algus Kullasel ebaõnnestuski ja esimeste ringide järel oli ta alles kolmanda kümne keskel. Sõidu edenedes hakkas eestlane jõudsalt ettepoole liikuma ja lõpuks õnnestus tal 12. kohale tõusta. Avasõidu võitis Chase Sexton, teine oli Hunter Lawrence ja kolmas RJ Hampshire, vahendab msport.ee.

Teist võistlussõitu alustas Kullas natuke paremini ja esimeste ringide järel hoidis ta 20. kohta. Paari ringi järel hakkas Kullas taas ettepoole rühkima ja finišisse jõudis ta 13. positsioonil. Esikoha teenis Jett Lawrence, teine oli Hunter Lawrence ja kolmas Eli Tomac.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 19 punktiga 13. kohale. Esikoha teenis 44 punktiga Hunter Lawrence, teine oli 38 punktiga Hampshire ja kolmas 36 punktiga Tomac.

Sarja kokkuvõttes on Kullas 137 punktiga 14. kohal. Liider on 412 punktiga Jett Lawrence, teisel kohal asub 365 punktiga Hunter Lawrence ja kolmandal kohal 324 punktiga Tomac. SMX hooaja kokkuvõttes on Kullas 137 punktiga 22. kohal.

Järgmine etapp sõidetakse 16. augustil Unadilla krossirajal.