Red Bull laiendab oma haaret spordimaastikul

Austria energiajoogikontsern Red Bull jätkas oma spordiklubide võrgustiku laiendamist, kui ostis Inglismaa ragbiklubi Newcastle Falconsi.

Red Bull on aastate jooksul soetanud mitmeid jalgpalliklubisid üle maailma, lisaks kuuluvad ettevõte spordiportfooliosse näiteks ka vormel-1 võistkond, jalgratta maantesõidu profivõistkond ja jäähokiklubi.

Red Bulli spordiprojektide juht Oliver Mintzlaff sõnas, et ettevõte eesmärk on tuua ragbisse sama uuenduslik lähenemine, mis on toonud edu teistel spordialadel.

Nagu ka varasemate tehingute puhul, oli ka seekord Red Bulli üheks esimeseks sammuks klubi nimevahetus – Newcastle Falconsist sai üleöö Newcastle Red Bulls.

1877. aastal asutatud klubi mängib praegu Inglismaa kõrgliigas. Eelmisel hooajal lõpetati põhiturniir kümne meeskonna konkurentsis viimasel kohal ning klubi viimane meistritiitel jääb aastasse 1998. Newcastle'i kuulsaimaks kasvandikuks on legendaarne Inglismaa koondislane Jonny Wilkinson.