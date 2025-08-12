X!

Red Bull laiendab oma haaret spordimaastikul

Ragbipallid.
Ragbipallid. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Austria energiajoogikontsern Red Bull jätkas oma spordiklubide võrgustiku laiendamist, kui ostis Inglismaa ragbiklubi Newcastle Falconsi.

Red Bull on aastate jooksul soetanud mitmeid jalgpalliklubisid üle maailma, lisaks kuuluvad ettevõte spordiportfooliosse näiteks ka vormel-1 võistkond, jalgratta maantesõidu profivõistkond ja jäähokiklubi.

Red Bulli spordiprojektide juht Oliver Mintzlaff sõnas, et ettevõte eesmärk on tuua ragbisse sama uuenduslik lähenemine, mis on toonud edu teistel spordialadel.

Nagu ka varasemate tehingute puhul, oli ka seekord Red Bulli üheks esimeseks sammuks klubi nimevahetus – Newcastle Falconsist sai üleöö Newcastle Red Bulls.

1877. aastal asutatud klubi mängib praegu Inglismaa kõrgliigas. Eelmisel hooajal lõpetati põhiturniir kümne meeskonna konkurentsis viimasel kohal ning klubi viimane meistritiitel jääb aastasse 1998. Newcastle'i kuulsaimaks kasvandikuks on legendaarne Inglismaa koondislane Jonny Wilkinson.

Toimetaja: Henrik Laever

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

