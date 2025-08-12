Teisel naiste jalgpalli konverentsil jagab kogemusi edukas Norra klubi

19. augustil toimub Eesti Jalgpalli Liidu konverentsikeskuses teine Euronicsi naiste jalgpalli konverents, kus jagavad oma teadmisi ja kogemusi eksperdid nii kodumaalt kui ka piiri tagant.

Jalgpalliliidu naiste jalgpalli koordinaatori Maria Sootaki sõnul on rõõmustav, et konverentsist on kujunemas iga-aastane traditsioon. Tema sõnul jäi eelmise aasta konverentsilt kõlama mõte, et Eesti naiste jalgpalli arenguks tuleb tegutseda ühiselt.

"Tänavune esinejate nimekiri tõestab, et meil on Eestis arengu loomiseks piisavalt eksperte ning loodetavasti saab 19. august olema üks samm parema jalgpallituleviku suunas. Konverentsi üks oodatud esitlus on Norra endise koondislase ja tippmängija Siv Skardi ettekanne Branni naiskonna eduloost. Tegu on jätkuga juunis välja hõigatud koostööle Norra jalgpalliliiduga," ütles Sootak.

Branni naiskond on UEFA edetabelis kõrgel 17. kohal, sest üle-eelmisel hooajal saadi Meistrite liiga alagrupiturniiril oma grupis Lyoni järel teine koht ja jõuti veerandfinaali, kus jäädi kahe mängu kokkuvõttes alla hilisemale meistrile Barcelonale. Brann on olnud koduks paljudele endistele ja praegustele Norra naiste jalgpalli tippudele, teiste seas Elisabeth Terlandile, Marit Lundile, Justine Kiellandile ja Signe Gaupsetile.

Konverentsi kavas on viis ettekannet ja aruteluring. Päev algab EJL peasekretäri ja Maria Sootaki tervistussõnadega, milles kajastub ka Eesti naiste jalgpalli strateegia lähtekohti ja tänatakse Euronicsi tüdrukute jalkalaagri treenereid. Lisaks antakse pidulikult üle Euronicsi stipendiumid kolmele laagris osalenud tüdrukule.

Konverentsi avaesineja on Norra naiste tippliigas mängiva klubi SK Brann juhatuse liige ning endine tippjalgpallur ja Norra naiste koondise mängija Siv Skard. Lisaks on Skard omandanud doktorikraadi sponsorkommunikatsiooni alal. Ettekanne heidab pilgu Branni naiskonna eduloole – teekonnale, mida on kujundanud läbimõeldud strateegilised otsused ja emotsionaalne pühendumus. Skard kirjeldab, kuidas on klubi identiteeti mõjutanud organisatsioonilised valikud, kultuurilised sümbolid ja tähenduslikud partnerlussuhted. Lisaks arutleb Skard, milliseid samme on vaja klubil astuda, et edu hoida ja veelgi kasvatada.

Nike'i esindajad räägivad, milline roll on õigesti valitud riietusel ja jalanõudel naissportlase igapäeva heaolus. Nad tõstavad esile, kuidas teadlikud spordivarustuse valikud toetavad kehalist sooritust.

Mentaalse soorituse treener Kerdu Lenear räägib mõttemuskli jõust. Tema ettekanne keskendub sellele, kuidas sportlased saavad vaimse treeningu kaudu kasvatada enesekindlust, tulla toime pingeolukordadega ning ületada sisemised hirmud ja takistused.

Põlva Lootose tegevjuht Indrek Käo jagab kogemusi Lootose teekonnast naiste jalgpalli klubina. Tema ettekanne annab ülevaate sellest, kuidas väikelinna klubi on üles ehitanud järjepideva tüdrukute ja naiste jalgpalli süsteemi, milliste proovikividega on sellel teekonnal silmitsi seistud ning millised praktikad on osutunud edukaks.

Tartu Ülikooli kliinikumi spordiarst Liis Mikkonen tutvustab naiste jalgpallimeditsiini uusi suundi, tuginedes UEFA 2025. aasta meditsiinisümpoosioni järeldustele.

Konverentsi lõpetab paneelarutelu "Milline näeb välja naiskohtuniku karjäär Eestis ja rahvusvaheliselt?". Reelika Turi, Karolin Kaivoja ja Anette Salei avavad, kuidas kujuneb naiskohtuniku karjäär, millised võimalused ja takistused võivad sellel teekonnal ette tulla ning kuidas toetada ja julgustada uusi tulijaid kohtunikumaailmas.

Konverentsi ajakava:

11.45 Kogunemine

12.00 Avasõnad ning Euronicsi jalkalaagrite stipediumite üle andmine ja treenerite tänamine

12.30 Siv Skard – SK Brann (NOR): edu loomine strateegia ja kirega

13.15 Nike'i esindajad: kuidas riietuse ja jalanõu valikuga sportlast hoida

13.45 Kohvipaus

14.00 Kerdu Lenear – Mõttemuskli jõud - kuidas sportlased saavad murda läbi sisemistest takistustest ja kasvatada enesekindlust

14.45 Indrek Käo – Põlva Lootos

15.30 Kohvipaus

15.45 Liis Mikkonen – Uued suunad naiste jalgpallimeditsiinis: UEFA meditsiini-sümpoosioni 2025 järeldused

16.15 Paneelarutelu: milline näeb välja naiskohtuniku karjäär Eestis ja rahvusvaheliselt

17.00 Kokkuvõte

Konverentsile on oodatud naiste jalgpalliga tegelevad treenerid, meditsiinipersonal, jalgpalliklubide administratiivpersonal ja ka üldiselt naiste jalgpalli vastu huvi tundvad inimesed.

Eelmise aasta konverentsil said sõna Euronicsi rahvusvahelise osakonna sponsorsuhete juht Judith Tillemans, UEFA meditsiiniliste uuringute nõunik Evert Verhagen, EJL-i koolitaja ja Saue JK noortetreener Kärt Mere, Soome naiste kõrgliiga esinaine Mariet Louhento, jalgpalliagent Harri Ojamaa, jalgpallur Karina Kork ja EJLi naiste jalgpalli koordinaator Maria Sootak.