Eesti-Läti liiga resultatiivseim eestlane jätkab karjääri Viimsis

Korvpall
Jorgen Rikberg
Jorgen Rikberg Autor/allikas: Martti Vaidla
Korvpall

Korvpalliklubi Viimsi teatas teisipäeval, et klubi kasvandik Jorgen Rikberg jätkab meeskonnas ka järgmisel hooajal.

Möödunud hooajal teenis 23-aastane ja 190 cm pikkune tagamängija Viimsi särgis keskmiselt 28 minutit ja viskas 15,8 punkti, millega oli Eest-Läti korvpalliliiga põhiturniiri resultatiivseim eestlane. Lisaks kogus Rikberg statistikasse 2,8 resultatiivset söötu ning 2,5 lauapalli.

"Otsus jääda tulenes usaldusest treenerite vastu ja Viimsi juba tuttava organisatsiooni vastu. Eesmärk on olla kõikide jaoks jätkuvalt ebamugav vastane. Töö ja areng jätkuvad!" tõdes Rikberg klubi pressiteate vahendusel.

"Hea meel, et klubi kasvandik Jorgen jätkab meiega ka eeloleval hooajal. Jorgen on tõusnud Eesti-Läti liigas arvestatavaks mängumeheks ning usun, et ta suudab ka sel aastal võistkonnale väga palju anda," sõnas peatreener Valdo Lips.

Toimetaja: Anders Nõmm

