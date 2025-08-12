Eesti allveeorienteerujad võitsid kodusel EM-il ühe päevaga kolm kulda

Meeste arvestuses tuli Euroopa meistriks Vladimir Kunitsõn, naiste seas võitis kuldmedali Carmel Uibopuu ning noorte vanuseklassi Euroopa meistriks krooniti Elisabeth Vahtras.

Kahe esimese päevaga võitis Eesti koondis kodusel EM-il kuld-, hõbe- ja pronksmedali; avapäeval toimunud kaardiujumises saavutas Eesti kaks medalit.

Esikoha pälvisid meeste arvestuses Vladimir Kunitsõn ja Nikolai Tover ning naiste arvestuses kuulus teine koht Carmel Uibopuule ja Ann Ly Maiki Partsile. Kaardiujumises saavad sportlased kaardi enne starti ning eelnevalt marsruudiga tutvuda ei saa, mis nõuab sportlastelt väga täpset vahepunktide läbimist.

Teisel võistluspäeval selgitati parimad välja täheujumises, kus kohustuslikud vahepunktid on tähe formatsioonis. Noorte konkurentsis näitas head kiirust Georg Veevo, kes finišeeris kolmandana ja sai kaela pronksmedali.

Euroopa meistrid selgitatakse nii täiskasvanute kui ka noorte arvestuses ja Viljandis on kohal kogu Euroopa paremik. Võistlused jätkuvad Viljandi järvel kuni 13. augustini.