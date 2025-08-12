X!

Nõmme päästis esiliiga liidrite heitluses viigi lisaminutite väravaga

Nõmme United - JK Viimsi
Nõmme United - JK Viimsi Autor/allikas: Katariina Peetson/Jalgpall.ee
Eesti jalgpalli esiliigas leppisid liider Nõmme United ja teisel kohal olev Viimsi JK 23. vooru viimases kohtumises 1:1 viiki, sealjuures leidis tabeliliider viigivärava 90+1. minutil.

Võimalusterohkel avapoolajal viis Viimsi 29. minutil juhtima kapten Markus Allast. Kui näis, et kodumeeskond lahkub võiduga, pööras kohtumise kulgu 89. minutil Karl Mäe punane kaart, vahendab jalgpall.ee. United kasutas arvulise ülekaalu ära esimesel üleminutil, kui Egert Õunapuu saatis karistusala joonelt võrku madala löögi ning päästis sellega 1:1 viigi.

Kolmandal kohal olev Welco alistas Tartu meeskondade heitluses Tammeka U-21 3:0.Welco avas skoori 13. minutil, kui väravavahi Marcus Agarmaa pikk sööt jõudis Marko Mäeni. Teise poolaja alguses lõi Mägi oma teise värava, toimetades palli karistusala joonelt alla nurka. 65. minutil vormistas lõppseisu Hardi Ernits.

FC Elva alistas FCI Levadia U-21 meeskonna 2:0 ning FC Flora ja Tallinna Kalevi U-21 meeskonnad leppisid Lilleküla harjutusväljakul 1:1 viiki. Nõmme United on 23 mänguga kogunud 56, Viimsi 50 ja Welco 46 punkti. Elval on neljandana 41 punkti, FC Tallinn kaotab neile kümne punktiga. Tabeli punaseks laternaks on vaid kuus punkti kogunud Tammeka duubel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Nõmme päästis esiliiga liidrite heitluses viigi lisaminutite väravaga

