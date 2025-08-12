X!

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

Tennis
Arthur Rinderknech
Arthur Rinderknech Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Cincinnatis jätkuval kõrgeima taseme tenniseturniiril kukkus prantslane Arthur Rinderknech enam kui 30-kraadises kuumuses oma kolmanda ringi mängu ajal kokku.

Tänavu Wimbledoni slämmiturniiril kolmandasse ringi jõudnud Rinderknech (ATP 70.) kaotas oma kolmanda ringi vastasseisus Felix Auger-Aliassime'i (ATP 28.) vastu avaseti 6:7 (4) ning Kanada esireket oli teises just viigistanud seisu 2:2-le, kui Rinderknech kukkus otsajoone juures kokku.

Auger-Aliassime ja mängu peakohtunik jooksid tema juurde, seejärel saabus külmakottidega appi ka meditsiiniline personal. Pärast väikest pausi jätkas prantslane mängu, aga kaotas siis kohe oma servi ning otsustas anda loobumisvõidu.

"Rääkisime hiljem ja ta ütles mulle, et tundis end mängu algusest peale kehvasti," kommenteeris Auger-Aliassime pärast matši. "Ta üritas edasi võidelda ja mängis kõrgel tasemel. Seisul 2:2 kukkus ta kokku ja jäi mõneks ajaks väljakule lebama. Mängijana mõtled siis kohe, kas juhtus midagi tõsist; kas peaksid talle lähenema, kas saad teda kuidagi aidata. Lõppude lõpuks oli temaga korras, aga selline asi on murettekitav. Tunneme siin, nagu oleksime ahjus. See on meeldetuletus kõigile juua piisavalt vett ja kanda mütsi," tõdes kanadalane.

Teisel prantslasel, turniiri kvalifikatsioonist alustanud Adrian Mannarinol läks oluliselt paremini, kui ta alistas 13. asetatud Tommy Pauli 5:7, 6:3, 6:4 ja kohtub kaheksandikfinaalis maailma esireketi Jannik Sinneriga. Itaallane võitis tunni ja 50 minutiga Kanada teist reketit Gabriel Diallot (ATP ) 6:2, 7:6 (6), sealjuures pidi ta päästma ühe settpalli.

Neljanda asetusega Taylor Fritz võitis itaallase Lorenzo Sonego vastu avaseti 67 minutiga 7:6 (4), seejärel mindi elektrikatkestuse tõttu enam kui tunniks ajaks pausile. Väljakule naastes võitis ameeriklane teise seti 7:5.

Toimetaja: Anders Nõmm

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

