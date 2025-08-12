X!

Tiitlikaitsja Sabalenka nägi Raducanuga vaeva enam kui kolm tundi

Tennis
Arina Sabalenka ja Emma Raducanu
Arina Sabalenka ja Emma Raducanu Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Kõrgeima taseme WTA turniiril USA-s Cincinnatis alistas tiitlikaitsja Arina Sabalenka enam kui kolm tundi kestnud maratonmängus briti Emma Raducanu (WTA 39.) 7:6 (3), 4:6, 7:6 (5) ning pääses kaheksandikfinaali.

Raducanu võitis esmaspäevase mängu esimesed kaheksa punkti, aga tegi siis topeltvea, mis muutis seti käiku: Sabalenka murdis kaks korda järjest ja läks 4:2 ette, kaotas siis ka oma servi, ent oli kiires lõppmängus kindel.

Tasavägises teises setis jäi maailma esireket seisul 3:3 oma servil 0:40 kaotusseisu ning kuigi suutis kaks murdepalli päästa, kaotas servi ja seejärel ka seti. Otsustava seti kaheksandas geimis mängiti 13 tasamängu ja Raducanu päästis neli murdepalli, ent Sabalenka suutis ka selle tie-break'i enda kasuks pöörata ja võitis kolme tunni ja üheksa minutiga.

Maailma esireket on tänavu võitnud 19 kiirest lõppmängust 18, mis tähistab juba praegu profitennise ajastu kõrgeimat tulemust. Sel hooajal on Sabalenka võitnud 49 mängu ja veetnud väljakul kokku ligi sada tundi, rohkem kui ükski teine naismängija. WTA kodulehekülg nimetas kuus murdepalli päästnud Raducanu esitust "ilmselt tema parimaks pärast US Openi võitu [2021. aastal]".

Maailma kuues reket Madison Keys sai suurema vaevata jagu Jaapani tennisistist Ito Aoist, kui teenis 6:4, 6:0 võidu. Tänavune Wimbledoni finalist, viienda asetusega Amanda Anisimova jäi 5:7, 4:6 alla Anna Kalinskajale ning üheksandana paigutatud Jelena Rõbakina nägi vaeva kaks tundi ja 15 minutit, enne kui võitis Elise Mertensit (WTA 22.) 4:6, 6:3, 7:5.

Sabalenka läheb neljandas ringis vastamisi oma läbilöögihooaega tegeva 22-aastase hispaanlanna Jessica Bouzas Maneiroga (WTA 42.), Rõbakina ja Keys mängivad kaheksandikfinaalis omavahel.

Toimetaja: Anders Nõmm

