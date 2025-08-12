Tamme uueks peatreeneriks saab Liverpooli staare juhendanud hollandlane

Eesti jalgpallikoondise ründaja Alex Matthias Tamme tööandja NK Ljubljana Olimpija teatas, et meeskonna uueks peatreeneriks saab hollandlane Erwin van de Looi.

FC Groningenis treenerikarjääri alustanud Van de Looi juhendas aastatel 2016-18 Hollandi kõrgliigaklubi Willem II, 2018. aasta teises pooles asus ta juhendama Hollandi U-21 koondist, olles samal ajal seotud ka Louis van Gaali juhendatava A-koondisega, kirjutab Soccernet.ee.

Enne Olimpijasse suundumist juhendas ta kolmandat Hollandi kõrgliigaklubi Almelo Heraclest.

Oma treenerikarjääri jooksul on 53-aastane Van de Looi töötanud selliste mängijatega nagu Dušan Tadic, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Xavi Simons ja Ryan Gravenberch.