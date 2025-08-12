X!

Tamme uueks peatreeneriks saab Liverpooli staare juhendanud hollandlane

Jalgpall
Erwin van de Looi
Erwin van de Looi Autor/allikas: SCANPIX/EMPICS Sport
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise ründaja Alex Matthias Tamme tööandja NK Ljubljana Olimpija teatas, et meeskonna uueks peatreeneriks saab hollandlane Erwin van de Looi.

 FC Groningenis treenerikarjääri alustanud Van de Looi juhendas aastatel 2016-18 Hollandi kõrgliigaklubi Willem II, 2018. aasta teises pooles asus ta juhendama Hollandi U-21 koondist, olles samal ajal seotud ka Louis van Gaali juhendatava A-koondisega, kirjutab Soccernet.ee.

Enne Olimpijasse suundumist juhendas ta kolmandat Hollandi kõrgliigaklubi Almelo Heraclest.

Oma treenerikarjääri jooksul on 53-aastane Van de Looi töötanud selliste mängijatega nagu Dušan Tadic, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Xavi Simons ja Ryan Gravenberch. 

Toimetaja: Anders Nõmm

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

10:08

Tamme uueks peatreeneriks saab Liverpooli staare juhendanud hollandlane

08:38

Kaotus EM-finaalis maksis Hispaania peatreenerile töökoha

11.08

Kalev teenis kolmanda võidu järjest, Viimsi alistas Ararati

11.08

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

11.08

Crystal Palace ei saanud CAS-ilt soovitud lahendust

11.08

Augur Enemat jätkab Läänemere liigas täiseduga

11.08

Itaalia meedia: Tunjov lahkub suvel Pescarast

11.08

Balti liiga nädalavahetus tõi Eesti naiskondadele kaks kaotust

11.08

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis kindlalt ka Gibraltarit

11.08

Kuusk mängis Poolas hooaja esimesed minutid, Tamm teenis Sloveenias penalti

sport.err.ee uudised

11:07

Itaalia sportlane suri maailmamängudel 29 aasta vanuselt

10:42

Korvpalli EM-i Eesti fännitelki suurendatakse, müüki tulevad lisapiletid

10:08

Tamme uueks peatreeneriks saab Liverpooli staare juhendanud hollandlane

09:39

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

09:09

Tiitlikaitsja Sabalenka nägi Raducanuga vaeva enam kui kolm tundi

08:38

Kaotus EM-finaalis maksis Hispaania peatreenerile töökoha

11.08

Grabe jõudis maailmamängudel medalist võidu kaugusele

11.08

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

11.08

Lätlased EM-i lävele viinud Vassiljev: ma ei ole tabelit põhimõtte pärast vaadanud

11.08

Aigro kohaneb uue hüppetehnikaga: muuta on lihtne, aga välja see ei tule

11.08

ETV spordisaade, 11. august

11.08

Markkanen kollitas taas Belgiat

11.08

Kalev teenis kolmanda võidu järjest, Viimsi alistas Ararati

11.08

Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

11.08

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

11.08

Arnover tõusis kiirendusspordi EM-sarjas kolmandaks

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

11.08

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

11.08

Ringrajasõitja Reimann näitas Assenis kõrget taset

11.08

Crystal Palace ei saanud CAS-ilt soovitud lahendust

loetumad

11.08

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

11.08

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

11.08

Märt Ibruse korvpallikommentaar: korvpallirahvas taas elevil

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

11.08

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

11.08

Markkanen kollitas taas Belgiat

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

11.08

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo