"Võimlas" räägiti võrkpallikoondistest ja hüppekombinesoonidest

Vikerraadio spordisaates "Võimla" arutasid sel nädalal spordimaailmas toimunu üle klassikaline trio Kristjan Kalkun, Juhan Kilumets ja Johannes Vedru.

Eesti naiste võrkpallikoondis jäi Euroopa meistrivõistluste valiksarjas kindlalt võiduta. "Võimla" küsis kuulajatelt, mis on nende hinnangul kaks aastat tagasi Euroopa Hõbeliiga võitnud ja aasta võistkonnaks valitud naistega juhtunud.

EM-valiksarjas seisab nüüd kaks kohtumist ees meie võrkpallimeeskonnal.

Tallinna FCI Levadia sai Luksemburgi jalgpallimeistri vastu võõrsil tulemuse kätte. Konverentsiliiga alagrupiturniir ei tundu püüdmatuna.

Aina lähemale jõuab meeste korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir.

Põhjust jutuks annab kergejõustik. Eesti järelkasv saavutas U-20 vanuseklassi EM-il häid tulemusi, seisu vaadati ka läheneva täiskasvanute MM-i valguses.

Prantsusmaal toimunud suusahüpete suvisel GP-l tõusis jälle teravalt esile hüppekombinesoonide teema.

Maailmamängudel võitsid Eesti vibulaskurid kaks medalit. Kuidas seda spordisündmust kontekstualiseerida?