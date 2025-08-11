Markkanen kollitas taas Belgiat

Kui eelmisel reedel teenis Soome oma NBA tähe Lauri Markkaneni juhtimisel Belgia üle 43-punktilise võidu, siis esmaspäeval jäid soomlased peale tulemusega 92:74 (23:22, 28:19, 23:23, 18:10). Tegu oli Soome rahvuskoondise läbi aegade 500. võiduga.

Markkanen jätkas sealt, kus reedel pooleli jäi, kogudes hiilgava visketabavuse juures üleplatsimehena 31 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 4/6, vabavisked 11/12). Samuti lõi just tema Belgia kirstu viimase naela, kui viskas viimase veerandaja alguses kaheksa punkti järjest, viies Soome ette 82:64.

Koondise kapten Sasu Salin tabas seitsmest kaugviskest neli ning lõpetas 17 punktiga. Olivier Nkamhoua lisas omalt poolt 11 silma ja kaheksa lauapalli.

Hans Vanwijn tõi Belgia parimana 15 punkti, lisaks hankis viis lauapalli ja andis neli resultatiivset söötu.

Soome kohtub järgmisena kahel korral Poola koondisega, Belgia võõrustab reedel Suurbritanniat. EM-finaalturniir algab 27. augustil.