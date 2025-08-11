X!

Kalev teenis kolmanda võidu järjest, Viimsi alistas Ararati

Jalgpalli naiste meistriliigas teenisid nädalavahetusel võidulisa Viimsi JK ja JK Tallinna Kalev, kes olid üle vastavalt Tallinna FC Araratist ja FC Elvast.

Viimsi sõitis laupäeval Lasnamäele külla Araratile ning kirja saadi 2:0 võit. Väravate löömine jäi seekord mängu hilisemasse faasi – Sandra Liir skooris 70. ja Angela Fuster Sendra 86. minutil. Viimsil on 13 kohtumisega kirjas 23 punkti, mis annab kolmanda koha. Teisel real paikneval Saku Sportingul on sama palju punkte, kuid üks mäng vähem peetud, vahendab jalgpall.ee.

JK Tallinna Kalev pikendas oma võiduseeria kolmemänguliseks, kui võõrsil oldi 3:2 üle FC Elvast. Kalevi poolelt tegid skoori Anett Vilipuu, Jane Mirjam ning Maria Orav, Elva väravad kanti Mirtel Kalamehe ja Saskia Rokka nimele.

Hea hoo sisse saanud Kalev on viimase kolme kohtumisega lisanud tabelisse üheksa punkti, kokku on neil kirjas 15 silma, mis annab hetkel kuuenda koha.

Järgmised Meistriliiga matšid leiavad aset 16. augustil, mil mõõtu võtavad JK Tabasalu – JK Tallinna Kalev, FC Elva – Tallinna FC Flora, Saku Sporting – Tallinna FC Ararat ja Tartu JK Tammeka – Viimsi JK.

Toimetaja: Henrik Laever

