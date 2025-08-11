Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

29-aastane Grealish peab enne tehingu ametlikuks saamist läbima meditsiinilise ülevaatuse. Evertonil on võimalus laenulepingu lõppemise järel poolkaitsja endale osta ligikaudu 57 miljoni euro eest, kirjutab The Athletic.

Neli aastat tagasi Cityle 118 miljonit eurot maksma läinud ja läbi aegade kalleimaks Inglismaa jalgpalluriks saanud Grealish oli eelmisel hooajal marginaalses rollis – ta tegi küll kõikide sarjade peale kaasa 32 kohtumises, kuid sekkus enamasti pingilt. Lisaks ei kuulunud Grealish suve alguses USA-sse klubide MM-ile sõitnud City koosseisu.

City peatreener Pep Guardiola kurtis eelmisel hooajal korduvalt, et Grealish ei mängi oma tavapärasel tasemel. "Kas ma tahan näha seda Jacki, kes vedas meid kolmikvõiduni? Loomulikult tahan, aga ma püüan endaga aus olla. Ma võitlesin tema eest palju, et ta oleks Citys. Ma tean, et ta on kõigeks võimeline. Ma tahan näha seda taset igas trennis ja igas mängus," rääkis City loots jaanuaris.

Manchesteri sinise klubi särgis 157 kohtumist pidanud ja kolm Inglismaa meistritiitlit võitnud Grealish on Evertoni viiendaks suviseks täienduseks. Klubiga on liitunud veel väravavaht Mark Travers, vasakkaitsja Adam Aznou, poolkaitsja Kiernan Dewsbury-Hall ja ründaja Thierno Barry.