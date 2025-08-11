X!

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

Jalgpall
Jack Grealish.
Jack Grealish. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Manchester City ja Inglismaa jalgpallikoondise poolkaitsja Jack Grealish siirdub aastase laenulepingu alusel Evertoni ridadesse.

29-aastane Grealish peab enne tehingu ametlikuks saamist läbima meditsiinilise ülevaatuse. Evertonil on võimalus laenulepingu lõppemise järel poolkaitsja endale osta ligikaudu 57 miljoni euro eest, kirjutab The Athletic.

Neli aastat tagasi Cityle 118 miljonit eurot maksma läinud ja läbi aegade kalleimaks Inglismaa jalgpalluriks saanud Grealish oli eelmisel hooajal marginaalses rollis – ta tegi küll kõikide sarjade peale kaasa 32 kohtumises, kuid sekkus enamasti pingilt. Lisaks ei kuulunud Grealish suve alguses USA-sse klubide MM-ile sõitnud City koosseisu.

City peatreener Pep Guardiola kurtis eelmisel hooajal korduvalt, et Grealish ei mängi oma tavapärasel tasemel. "Kas ma tahan näha seda Jacki, kes vedas meid kolmikvõiduni? Loomulikult tahan, aga ma püüan endaga aus olla. Ma võitlesin tema eest palju, et ta oleks Citys. Ma tean, et ta on kõigeks võimeline. Ma tahan näha seda taset igas trennis ja igas mängus," rääkis City loots jaanuaris.

Manchesteri sinise klubi särgis 157 kohtumist pidanud ja kolm Inglismaa meistritiitlit võitnud Grealish on Evertoni viiendaks suviseks täienduseks. Klubiga on liitunud veel väravavaht Mark Travers, vasakkaitsja Adam Aznou, poolkaitsja Kiernan Dewsbury-Hall ja ründaja Thierno Barry.

Toimetaja: Henrik Laever

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

19:41

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

16:41

Crystal Palace ei saanud CAS-ilt soovitud lahendust

15:52

Augur Enemat jätkab Läänemere liigas täiseduga

14:55

Itaalia meedia: Tunjov lahkub suvel Pescarast

13:59

Balti liiga nädalavahetus tõi Eesti naiskondadele kaks kaotust

10:06

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis kindlalt ka Gibraltarit

08:55

Kuusk mängis Poolas hooaja esimesed minutid, Tamm teenis Sloveenias penalti

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

10.08

Debütandid viisid Liverpooli tiitli lävele, aga Palace võitis penaltitega

10.08

Paskotši: kui mängin samamoodi edasi, saan põhikoosseisus jätkata

sport.err.ee uudised

19:41

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

19:04

Arnover tõusis kiirendusspordi EM-sarjas kolmandaks

18:30

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

17:47

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

17:13

Ringrajasõitja Reimann näitas Assenis kõrget taset

16:41

Crystal Palace ei saanud CAS-ilt soovitud lahendust

16:19

Jörgen-Matthias Talviku ja Lucas Leok tegid Saksamaal tugeva nädalavahetuse

15:52

Augur Enemat jätkab Läänemere liigas täiseduga

15:20

Ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans alustab Balti liiga hooaega

14:55

Itaalia meedia: Tunjov lahkub suvel Pescarast

14:32

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

13:59

Balti liiga nädalavahetus tõi Eesti naiskondadele kaks kaotust

13:31

Valge Daami maleturniiri võitjamõõga pälvis Saksamaa suurmeister

12:57

Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

12:30

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

12:09

Eesti võitis orienteerumise veteranide MM-i esimesel alal kolm medalit

11:46

Swiatek pääses mänguta edasi, Navarro kaotas eduseisust

11:11

Märt Ibruse korvpallikommentaar: korvpallirahvas taas elevil

10:43

Lisarajal peale jäänud Rose võitis üle pika aja turniiri

10:06

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis kindlalt ka Gibraltarit

loetumad

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

12:30

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

08:04

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

14:32

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

11:11

Märt Ibruse korvpallikommentaar: korvpallirahvas taas elevil

00:52

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

10.08

Karm kolmas veerandaeg andis Eesti korvpallinoortele EM-il kolmanda kaotuse

10.08

Debütandid viisid Liverpooli tiitli lävele, aga Palace võitis penaltitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo