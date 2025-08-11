Arnover tõusis kiirendusspordi EM-sarjas kolmandaks

Arnover jäi poolfinaalis 0,02 sekundiga alla hilisemale võitjale soomlasele Jere Rantaniemile. "Teise väljalangemissõidu järel tundsin, et tehnikaga on probleem, kuid kohe ei olnud aru saada, mis täpselt," rääkis Arnover. "Hiljem selgus, et turborõhk oli kolm psi-d liiga madal ja mootori võimsusest jäi lihtsalt pisut puudu."

Kogu nädalavahetus oli Arnoverile keeruline. "EM-etapile eelnenud Suurbritannia meistrisarja etapil said mootor ja käigukast kannatada ning kõik tellitud detailid ei jõudnud õigeks ajaks kohale. Remondiaega jäi neli päeva ja otseses mõttes otsisime vajalikud jupid eri paikadest kokku, et saaksime Rootsis ikkagi võistelda. Nii et selles valguses olen väga rahul, et õnnestus poolfinaali välja jõuda."

Esimesed kvalifikatsioonisõidud möödusid õige seadistuse otsimisel, lisaks purunes esimeses sõidus veel ka tagarattalaager, mis nõudis kiiret remonditööd. Kvalifikatsioonid lõppesid Arnoverile viienda tulemusega, parim aeg veerandmiilil oli 5,8886 sekundit lõppkiirusega 400 km/h.

Esimeses väljalangemissõidus alistas Arnover taanlase Kim Kristianseni, kui sõitis välja oma nädalavahetuse parima aja 5,8674 sekundit (402,99 km/h). Teises oli ta parem hollandlasest Michel Toorenist. "Pidin gaasi järele laskma, sest auto kaldus rajal vasakule ja suund vajas korrigeerimist. Kuid sellegipoolest sain edasi poolfinaali."

Poolfinaali võitnud Rantaneimi alistas finaalis hollandlase Marck Harteveldi. Kahe etapi järel juhib sarja Rantaniemi 201 punktiga, Harteveld kaotab talle ühe ja Arnover 49 punktiga.

"Oleme suures mängus sees, kaks etappi on veel minna ja kõik on võimalik. Teeme autole põhjaliku hoolduse, paigaldame tellitud varuosad ning läheme järgmisele etapile Saksamaal," sõnas Arnover.

Sarja kolmas etapp toimub 29.-31. augustil Hockenheimis ja viimane, neljas etapp nädal aega hiljem Inglismaal.