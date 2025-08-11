X!

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

Korvpall
Jeremy Sochan.
Jeremy Sochan. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Poola korvpallitäht Jeremy Sochan peab säärevigastuse tõttu kolme nädala pärast algava EM-finaalturniiri vahele jätma.

Alaliidu sõnul kurtis Sochan esialgu paar päeva ebamugavustunde üle, kuid pühapäevaks selgus, et vigastus on arvatust tõsisem.

"Meil on väga kahju, et Jeremy suvi koondises nii ootamatult lõpeb. Jeremy on meie jaoks väga väärtuslik mängija," kommenteeris pressiteate vahendusel koondise direktor Lukasz Koszarek.

Suurepärase kaitsemängu poolest tuntud Sochan ise lisas, et arstide hinnangul peaks ta taas mänguvalmis olema septembri lõpuks, kui NBA-s alustatakse hooajaeelsete treeninglaagritega. 22-aastane Sochan alustab suure lombi taga neljandat hooaega San Antonio Spursi särgis.

"Olen väga pettunud, et ma ei saa EM-il Poola eest mängida. Olen viimased kuud selle nimel kõvasti töötanud ja koondises veedetud aeg on olnud erakordne. Meil on väga eriline seltskond," ütles Sochan.

Poola on tänavuse EM-finaalturniiri üks võõrustajatest. Poolakatel tuleb D-alagrupis rinda pista Prantsusmaa, Sloveenia, Iisraeli, Belgia ja Islandi koondistega.

Toimetaja: Henrik Laever

