Augur Enemat jätkab Läänemere liigas täiseduga
Laupäeval ja pühapäeval peeti Pärnus Läänemere rannajalgpalliliiga teise etapi mängud. Võimsalt jätkas SK Augur Enemat Coolbet, kes on täisedu ehk 18 punktiga tabeli liider.
Augur alistas laupäeval 9:3 Pure Nordic Water BSC ja 8:1 BSC Kaunase Žalgirise, pühapäeval käis nende jõud 7:0 üle kodusest rivaalist BSC Thunder Arvutitark, vahendab jalgpall.ee.
Läänemere rannajalgpalliliiga jõuab oma kulminatsioonini 22. augustil, kui peetakse viimased põhiturniiri mängud ja 23. augustil pääsevad edetabeli neli parimat meeskonda mängima tiitli nimel.
Nädalavahetusel peeti Pärnus ka rannajalka Suveliiga etapp, mille võitis Narva United. Teise koha sai Saue JK ning kolmandana lõpetas Valicecar. Järgmine Suveliiga etapp peetakse 24. augustil Pärnus.
Toimetaja: Maarja Värv