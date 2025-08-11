Itaalia meedia: Tunjov lahkub suvel Pescarast

Georgi Tunjovi koduklubi Pescara kerkis uueks hooajaks Itaalia esiliigasse ehk Serie B-sse, kuid Eesti koondise poolkaitsja jätkab ilmselt mängimist aste madalamal ehk Serie C-s.

Tunjov veetis juba eelmise hooaja teise poole Pescarast laenul Pinetos, olgugi et siis mängisid mõlemad klubid samas liigas. Pineto jäi üleminekumängudel Serie B ukse taha, samas kui Pescaral õnnestus sealt läbi murda. Pescara pidas pühapäeval uue hooaja esimese ametliku mängu, alistades karikavõistlustel 1:0 Rimini, ning Tunjov jälgis seda varumeestepingilt, vahendab Soccernet.ee.

Erinevate Itaalia väljaannete andmetel on Tunjov nende mängijate hulgas, kes veel sel suvel Pescarast lahkuvad. Eelkõige pannakse teda paari Foggiaga, mis mängib Serie C-s, kuhu jäädi eelmisel hooajal püsima läbi üleminekumängude.

Mängija agent Dmitri Vinokurov kinnitas juunis Soccernet.ee-le, et Pescaraga seob Tunjovi veel üks aasta lepingut.

