Balti liiga nädalavahetus tõi Eesti naiskondadele kaks kaotust
Jalgpalli naiste Balti liigas olid nädalavahetusel võistlustules nii valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora kui ka Saku Sporting, kuid mõlemad naasid koju kaotusega.
Saku Sporting käis külas Šiauliai FK Gintral ning vastu tuli võtta 0:5 kaotus. Pooletunnise mängu järel viis Brianna Taylor Leedu klubi juhtima, 44. minutil lõi sama naine juba seisuks 2:0. Teisel poolajal skooris Taylor veel korra ning kaks tabamust lisas Laura Spenazzatto, vahendab jalgpall.ee.
Saku Sportingul on praegu tabelis kirjas kolm kaotust, põhihooajal jääb pidada veel mäng Riga FC-ga.
Tallinna FC Flora kaotas võõrsil 0:1 Vilniuse MFA Žalgirisele, ainsa värava lõi Ugne Lazdauskaite 41. minutil penaltist. Flora jaoks on põhiturniir nüüd läbi, ainus punkt teeniti juulis, kui viigistati FC RFS-iga.
Balti liiga poolfinaalidesse pääsevad vaid Läti ja Leedu klubid, Saku ja Flora kohtuvad omavahel viienda koha kohtumises.
Toimetaja: Maarja Värv