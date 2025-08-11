X!

Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Kui maailma esireket Jannik Sinner alustas USA lahtiste meistrivõistluste viimast eelturniiri, Cincinnatis peetavat ATP Masters 1000 turniiri karjääri kiireima võiduga, siis edetabeli teine number Carlos Alcaraz pidi päev hiljem märksa rohkem vaeva nägema.

Avaringis vaba olnud Alcarazil kulus maailma 56. reketi Damir Džumhuri alistamiseks tund ja 42 minutit, võidunumbrid olid lõpuks 6:1, 2:6, 6:3. Otsustavas setis läks Alcaraz murdega 4:2 juhtima, aga kaotas siis enda pallingugeimi. Džumhuril siiski viigistada ei õnnestunud, sest Alcaraz murdis kohe uuesti ja vormistas siis järgmises geimis võidu esimesel matšpallil.

"Nagu ameerika mäed," iseloomustas Alcaraz kohtumist. "Palju häid emotsioone, palju halbu emotsioone ja siis jälle tagasi heade juurde. Saan lihtsalt öelda, et mul on hea meel, et lõpuks võitsin ja mul on veel üks võimalus paremaks saada. Püüan enda enesekindluse tagasi saada ja loodetavasti mängin järgmises ringis paremini."

Sinneril kulus enda avamängus võiduks vaid 59 minutit.

Alcaraz läheb kolmandas ringis vastamisi serblase Hamad Medjedoviciga (ATP 72.), kes alistas 26. paigutatud hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 32.) 6:4, 7:6 (3).

Maailma kolmas reket Alexander Zverev oli 6:3, 6:3 parem USA mängijast Nishesh Basavareddyst (ATP 109.) ja läheb järgmisena vastamisi teise ameeriklase Brandon Nakashimaga (WTA 31.), kes sai 4:6, 6:3, 7:6 (5) jagu belglasest Alexander Blockxist (ATP 119.).

Äsja Torontos karjääri esimese Mastersi võitnud ameeriklane Ben Shelton (ATP 6.) sai 6:3, 3:1 eduseisus loobumisvõidu argentiinlaselt Camilo Ugo Carabellilt (ATP 47.). Shelton murdis sellega ka väikese needuse, sest viimastel aastatel pole Kanada Mastersi võitja Cincinnatis avamatšist kaugemale jõudnud. Sheltoni järgmine vastane on hispaanlane Roberto Bautista Agut (ATP 53.), kes alistas 6:4, 6:3 turniiril 32. asetatud briti Cameron Norrie (ATP 39.).

Maailma kaheksas reket, austraallane Alex de Minaur aga piirdus Cincinnatis ühe matšiga, jäädes 6:7 (6), 4:6 alla võimsa serviga ameeriklasele Reilly Opelkale (ATP 73.). Teine USA servikahur Jenson Brooksby (ATP 101.) alistas 7:5, 6:1 prantslase Arthur Cazaux (ATP 76.), kes kvalifikatsiooni avaringis sai jagu Eesti esinumbrist Mark Lajalist, kaotas siis otsustavas ringis, aga pääses n-ö õnneliku kaotajana siiski põhitabelisse. Brooksby ja Cazaux pidasid teise seti alguses maha tõelise maratongeimi, mis kestis peaaegu pool tundi (!) ja kus oli koguni 17 tasamängu, Brooksby murdis lõpuks kuuendal murdepallil. Brooksby järgmine vastane on äsjane Toronto finalist Karen Hatšanov (ATP 12.).

Neli aastat tagasi USA lahtised võitnud Daniil Medvedevi (ATP 15.) kesine hooaeg jätkus ka Cincinnatis, kus ta piirdus ühe matšiga, jäädes 7:6 (0), 4:6, 1:6 alla austraallasele Adam Waltonile (ATP 85.). Tänavuselt kolmelt slämmiturniirilt on Medvedevil ette näidata vaid üks võit, kui Austraalia lahtistel jõudis ta teise ringi. Nii Prantsusmaa lahtistel kui Wimbledonis piirdus ta avaringiga. Hooaja seni parima tulemuse tegi ta juuni keskel Halles, kus jõudis finaali. Pärast seda on ta aga seitsmest mängust saanud vaid kolm võitu.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

12:57

Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

11:46

Swiatek pääses mänguta edasi, Navarro kaotas eduseisust

08:32

Elizaveta Anikina võttis teise järjestikuse turniirivõidu

08.08

Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

08.08

Lajal langes edetabelis paar kohta, eesotsas muudatusi ei toimunud

08.08

Toronto kõrgeima kategooria ATP turniiri võitis ameeriklane Ben Shelton

08.08

18-aastane kanadalanna võitis Montrealis oma esimese WTA tiitli

07.08

Veerandfinaalile lähedal olnud Malõgina langes siiski konkurentsist

07.08

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

07.08

US Openil jagatakse välja rekordiline auhinnaraha

06.08

Koskel sai Hämeenlinnas napi kaotuse

06.08

Glinka sai Poolas raske võidu ja jõudis veerandfinaali

06.08

ATP kõrgeimal tasemel debüüdi teinud Lajal pidi prantslase paremust tunnistama

06.08

Malõgina võitis Saksamaal maratonmatši

06.08

Mölder ja Tamm alustasid võidukalt

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:59

Balti liiga nädalavahetus tõi Eesti naiskondadele kaks kaotust

13:31

Valge Daami maleturniiri võitjamõõga pälvis Saksamaa suurmeister

12:57

Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

12:30

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

12:09

Eesti võitis orienteerumise veteranide MM-i esimesel alal kolm medalit

11:46

Swiatek pääses mänguta edasi, Navarro kaotas eduseisust

11:11

Märt Ibruse korvpallikommentaar: korvpallirahvas taas elevil

10:43

Lisarajal peale jäänud Rose võitis üle pika aja turniiri

10:06

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis kindlalt ka Gibraltarit

09:34

Eesti kabetajad võitsid noorte Euroopa meistrivõistlustelt neli medalit

08:55

Kuusk mängis Poolas hooaja esimesed minutid, Tamm teenis Sloveenias penalti

08:32

Elizaveta Anikina võttis teise järjestikuse turniirivõidu

08:04

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

00:52

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

00:08

Aigro sai suvisel GP-l 28. koha: hüpped on praegu suhteliselt kehvad

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

10.08

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit Uuendatud

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

10.08

ETV spordisaade, 10. august

loetumad

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

10.08

Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta

10.08

Karm kolmas veerandaeg andis Eesti korvpallinoortele EM-il kolmanda kaotuse

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

10.08

Läti jäi kontrollmängus Itaaliale kindlalt alla

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

08:04

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

10.08

Kristin ja Silver Lätt said maailmamängudel neljanda koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo