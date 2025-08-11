Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

Avaringis vaba olnud Alcarazil kulus maailma 56. reketi Damir Džumhuri alistamiseks tund ja 42 minutit, võidunumbrid olid lõpuks 6:1, 2:6, 6:3. Otsustavas setis läks Alcaraz murdega 4:2 juhtima, aga kaotas siis enda pallingugeimi. Džumhuril siiski viigistada ei õnnestunud, sest Alcaraz murdis kohe uuesti ja vormistas siis järgmises geimis võidu esimesel matšpallil.

"Nagu ameerika mäed," iseloomustas Alcaraz kohtumist. "Palju häid emotsioone, palju halbu emotsioone ja siis jälle tagasi heade juurde. Saan lihtsalt öelda, et mul on hea meel, et lõpuks võitsin ja mul on veel üks võimalus paremaks saada. Püüan enda enesekindluse tagasi saada ja loodetavasti mängin järgmises ringis paremini."

Sinneril kulus enda avamängus võiduks vaid 59 minutit.

Alcaraz läheb kolmandas ringis vastamisi serblase Hamad Medjedoviciga (ATP 72.), kes alistas 26. paigutatud hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 32.) 6:4, 7:6 (3).

Maailma kolmas reket Alexander Zverev oli 6:3, 6:3 parem USA mängijast Nishesh Basavareddyst (ATP 109.) ja läheb järgmisena vastamisi teise ameeriklase Brandon Nakashimaga (WTA 31.), kes sai 4:6, 6:3, 7:6 (5) jagu belglasest Alexander Blockxist (ATP 119.).

Äsja Torontos karjääri esimese Mastersi võitnud ameeriklane Ben Shelton (ATP 6.) sai 6:3, 3:1 eduseisus loobumisvõidu argentiinlaselt Camilo Ugo Carabellilt (ATP 47.). Shelton murdis sellega ka väikese needuse, sest viimastel aastatel pole Kanada Mastersi võitja Cincinnatis avamatšist kaugemale jõudnud. Sheltoni järgmine vastane on hispaanlane Roberto Bautista Agut (ATP 53.), kes alistas 6:4, 6:3 turniiril 32. asetatud briti Cameron Norrie (ATP 39.).

Maailma kaheksas reket, austraallane Alex de Minaur aga piirdus Cincinnatis ühe matšiga, jäädes 6:7 (6), 4:6 alla võimsa serviga ameeriklasele Reilly Opelkale (ATP 73.). Teine USA servikahur Jenson Brooksby (ATP 101.) alistas 7:5, 6:1 prantslase Arthur Cazaux (ATP 76.), kes kvalifikatsiooni avaringis sai jagu Eesti esinumbrist Mark Lajalist, kaotas siis otsustavas ringis, aga pääses n-ö õnneliku kaotajana siiski põhitabelisse. Brooksby ja Cazaux pidasid teise seti alguses maha tõelise maratongeimi, mis kestis peaaegu pool tundi (!) ja kus oli koguni 17 tasamängu, Brooksby murdis lõpuks kuuendal murdepallil. Brooksby järgmine vastane on äsjane Toronto finalist Karen Hatšanov (ATP 12.).

Neli aastat tagasi USA lahtised võitnud Daniil Medvedevi (ATP 15.) kesine hooaeg jätkus ka Cincinnatis, kus ta piirdus ühe matšiga, jäädes 7:6 (0), 4:6, 1:6 alla austraallasele Adam Waltonile (ATP 85.). Tänavuselt kolmelt slämmiturniirilt on Medvedevil ette näidata vaid üks võit, kui Austraalia lahtistel jõudis ta teise ringi. Nii Prantsusmaa lahtistel kui Wimbledonis piirdus ta avaringiga. Hooaja seni parima tulemuse tegi ta juuni keskel Halles, kus jõudis finaali. Pärast seda on ta aga seitsmest mängust saanud vaid kolm võitu.