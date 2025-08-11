Swiatek pääses mänguta edasi, Navarro kaotas eduseisust

Ligi kuu aega tagasi Wimbledonis triumfeerinud Swiatek pidanuks kolmandas ringis kohtuma ukrainlanna Marta Kostjukiga, kuid maailma 27. reket jättis vigastuse tõttu turniiri pooleli. "Randmevigastus, mille sain Montrealis, on viimastel päevadel raskusi tekitanud. Andsin endast kõik, et Cincinnatiks valmis olla. Tänu enda imelisele tiimile suutsin väljakule tulla ja eile mängu lõpetada," kirjutas avaringis vaba olnud Kostjuk, kes sai teises ringis jagu Tatjana Mariast. "Minu jaoks oli väga oluline, et suutsin võistelda, kuigi mul oli valus. Aga ma pean enda keha kuulama. Keskendun paranemisele, tugevamaks saamisele ja tagasitulekule, kui olen selleks valmis."

Turniiril teisena asetatud ameeriklanna Coco Gauff (WTA 2.) alustas kindla võiduga, alistades teises ringis 6:3, 6:2 hiinlanna Wang Xinyu (WTA 37.). Järgmisena läheb Gauff vastamisi ukrainlanna Dajana Jastremskaga (WTA 31.), kes sai 6:4, 2:6, 6:2 jagu bulgaarlanna Viktoria Tomovast (WTA 102.).

Maailma neljas reket, ameeriklanna Jessica Pegula alistas 6:4, 6:4 austraallanna Kimberly Birrelli (WTA 82.) ja läheb kolmandas ringis vastamisi poolatari Magda Linette'iga (WTA 40.).

Edetabeli üheksas number, itaallanna Jasmine Paolini sai tasavägises mängus 7:6 (2), 7:6 (5) jagu kreeklanna Maria Sakkarist (WTA 65.) ja kohtub järgmisena ameeriklanna Ashlyn Kruegeriga (WTA 35.).

Konkurentsist langesid välja aga edetabeli 11. reket, ameeriklanna Emma Navarro ja 13. number, ukrainlanna Elina Svitolina. Navarro jäi 4:6, 6:1, 4:6 alla sakslanna Ella Seidelile, seejuures juhtis Navarro otsustavas setis 4:1, aga kaotas siis viis geimi järjest. See oli edetabeli 124. real paikneva Seideli esimene võit maailma top20 mängija üle. Seideli järgmine vastane on ameeriklanna McCartney Kessler (WTA 32.).

Svitolina pidi veidi üle kahe tunni kestnud matšis tunnistama kahekordse slämmivõitja, tšehhitari Barbora Krejcikova (WTA 80.) 2:6, 6:4, 6:3 paremust. Krejcikova läheb nüüd vastamisi USA-d esindava Iva Joviciga (WTA 88.), kes oli 6:3, 6:0 parem Linda Noskovast (WTA 23.).