Lisarajal peale jäänud Rose võitis üle pika aja turniiri

Golf
Justin Rose
Justin Rose Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Golf

USA-s Memphises peetud St. Jude'i PGA golfiturniiril sai esikoha Justin Rose, kes võitis tasavägise võistluse lisarajal.

45-aastane Rose tegi tugeva lõpu, saades nii 14., 15., 16. kui ka 17. rajal kirja birdie ning tänu sellele möödus ta Tommy Fleetwoodist ja Scottie Schefflerist ning asus turniirivõidu eest lisarajal konkureerima ameeriklase J.J. Spauniga.

Kevadel Augustas Mastersil lisarajal Rory McIlroyle alla jäänud Rose sai sel korral enda tahtmise, võttes võidu kolmandal lisrajal.

Rose'ile oli see karjääri 12. võit PGA Touril, seejuures viimase võidu sai ta enam kui kaks aastat tagasi.

Toimetaja: Maarja Värv

Lisarajal peale jäänud Rose võitis üle pika aja turniiri

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

