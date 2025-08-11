Lisarajal peale jäänud Rose võitis üle pika aja turniiri

45-aastane Rose tegi tugeva lõpu, saades nii 14., 15., 16. kui ka 17. rajal kirja birdie ning tänu sellele möödus ta Tommy Fleetwoodist ja Scottie Schefflerist ning asus turniirivõidu eest lisarajal konkureerima ameeriklase J.J. Spauniga.

Kevadel Augustas Mastersil lisarajal Rory McIlroyle alla jäänud Rose sai sel korral enda tahtmise, võttes võidu kolmandal lisrajal.

Rose'ile oli see karjääri 12. võit PGA Touril, seejuures viimase võidu sai ta enam kui kaks aastat tagasi.