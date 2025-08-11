X!

Kuusk mängis Poolas hooaja esimesed minutid, Tamm teenis Sloveenias penalti

Märten Kuusk
Märten Kuusk Autor/allikas: Facebook/GKS Katowice
Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Märten Kuusk mängis Poola kõrgliigas esimesed minutid, kui tema koduklubi Katowice sai valusa kaotuse, jäädes võõrsil 15-kordsele riigi meistrile Varssavi Legiale lõpuminutite väravatest 1:3 alla.

Kuusk puudus Poola kõrgliiga avavoorus Katowice koosseisust, sest mängupäeval sündis tema perre tütar. Seejärel jälgis 29-aastane eestlane kahte kohtumist pingilt, kuni lõpuks pääses neljandas voorus algkoosseisus väljakule, vahendab Soccernet.ee.

Legia asus mängu juhtima avapoolaja lõpus, kui nurgalöögi olukorras tegi skoori Pawel Wszolek. Katowice jõudis 84. minutil Bartosz Nowaki tabamusest viigini, kuid ei suutnud sellest kinni hoida, sest Artur Jedrzejczyk lõi 90+5. minutil tsenderdusest Legia uuesti juhtima ja Ryoya Morishita lisas 90+7. minutil võõrustajate kasuks veel ühe värava. Kuusk sai kirja täismängu.

Alex Matthias Tamme koduklubi Ljubljana Olimpija sai Sloveenia kõrgliigas ühe kaotuse kõrvale hooaja kolmanda võidu, alistades võõrsil Domžale 3:1. Lõppseisu vormistas Diogo Pinto viiendal üleminutil Tamme teenitud penaltist.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

