Elizaveta Anikina võttis teise järjestikuse turniirivõidu

Tänu järjekordsele turniirivõidule on Anikina sisuliselt kvalifitseerunud TE Monte Carlo Juniors Mastersile, mis oli selle aasta üks eesmärkidest, vahendab tennisnet.ee.

Anikina oli Belgia turniiril esimesena asetatud. Kokku pidi Eesti noortennisist turniiril esikohale tulekuks võitma viis mängu. Kümnest võidetud setist olid kolm tasavägisemad. Veerandfinaalis alistas Anikina Eda-Lara Sacirovici (Bosnia ja Hertsegoviina) 6:4, 6:4, poolfinaalis Shivali Gurungi (Nepaal) 6:1, 6:2 ning esikohamängus Ayaka Iwasa (Jaapan) 6:0, 7:5.