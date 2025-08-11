X!

Elizaveta Anikina võttis teise järjestikuse turniirivõidu

Tennis
Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina Autor/allikas: Elizaveta_figurtennis/Instagram
Tennis

13-aastane Eesti tennise tulevikulootus Elizaveta Anikina teenis teise järjestikuse turniirivõidu, triumfeerides Belgias Wilrijkis peetud Tennis Europe'i U-14 vanuseklassi 1. kategooria turniiril settigi.

Tänu järjekordsele turniirivõidule on Anikina sisuliselt kvalifitseerunud TE Monte Carlo Juniors Mastersile, mis oli selle aasta üks eesmärkidest, vahendab tennisnet.ee.

Anikina oli Belgia turniiril esimesena asetatud. Kokku pidi Eesti noortennisist turniiril esikohale tulekuks võitma viis mängu. Kümnest võidetud setist olid kolm tasavägisemad. Veerandfinaalis alistas Anikina Eda-Lara Sacirovici (Bosnia ja Hertsegoviina) 6:4, 6:4, poolfinaalis Shivali Gurungi (Nepaal) 6:1, 6:2 ning esikohamängus Ayaka Iwasa (Jaapan) 6:0, 7:5.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

08:32

Elizaveta Anikina võttis teise järjestikuse turniirivõidu

08.08

Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

08.08

Lajal langes edetabelis paar kohta, eesotsas muudatusi ei toimunud

08.08

Toronto kõrgeima kategooria ATP turniiri võitis ameeriklane Ben Shelton

08.08

18-aastane kanadalanna võitis Montrealis oma esimese WTA tiitli

07.08

Veerandfinaalile lähedal olnud Malõgina langes siiski konkurentsist

07.08

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

07.08

US Openil jagatakse välja rekordiline auhinnaraha

06.08

Koskel sai Hämeenlinnas napi kaotuse

06.08

Glinka sai Poolas raske võidu ja jõudis veerandfinaali

06.08

ATP kõrgeimal tasemel debüüdi teinud Lajal pidi prantslase paremust tunnistama

06.08

Malõgina võitis Saksamaal maratonmatši

06.08

Mölder ja Tamm alustasid võidukalt

06.08

Lajal võitis avaseti, kuid mäng jäeti pooleli

06.08

Ojakäär ja Hiiesalu langesid ITF-i turniiridel kvalifikatsioonis

multimeedia

sport.err.ee uudised

10:06

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis kindlalt ka Gibraltarit

09:34

Eesti kabetajad võitsid noorte Euroopa meistrivõistlustelt neli medalit

08:55

Kuusk mängis Poolas hooaja esimesed minutid, Tamm teenis Sloveenias penalti

08:32

Elizaveta Anikina võttis teise järjestikuse turniirivõidu

08:04

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

00:52

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

00:08

Aigro sai suvisel GP-l 28. koha: hüpped on praegu suhteliselt kehvad

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

10.08

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit Uuendatud

10.08

ETV spordisaade, 10. august

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

10.08

Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

10.08

Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

10.08

Debütandid viisid Liverpooli tiitli lävele, aga Palace võitis penaltitega

10.08

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

10.08

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

10.08

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

10.08

Karm kolmas veerandaeg andis Eesti korvpallinoortele EM-il kolmanda kaotuse

loetumad

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

10.08

Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

10.08

Läti jäi kontrollmängus Itaaliale kindlalt alla

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

10.08

Karm kolmas veerandaeg andis Eesti korvpallinoortele EM-il kolmanda kaotuse

10.08

Kristin ja Silver Lätt said maailmamängudel neljanda koha

10.08

Debütandid viisid Liverpooli tiitli lävele, aga Palace võitis penaltitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo