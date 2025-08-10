Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

Vaprus asus Hiiu kunstmurustaadionil juhtima seitsmendal minutil Marten-Chris Paalbergi tabamusest, teisel poolajal viigistas Kalju Rommi Sihti täpsest kauglöögist, vahendab jalgpall.ee.

Tristan Pajo sooritas 70. minutil kauglöögi, mille Kalju väravavaht tõrjus ja palli jäi lahtiseks. Aleksandr Nikolajev üritas olukorda klaarida, kuid see põrkas väravasse ning kohtumine lõppes Pärnu klubi 2:1 võiduga.

Vaprus teenis sellega oma esimese võidu Kalju üle pärast 2021. aasta 18. aprilli. Liigatabelis paikneb Vaprus kuuendal kohal 30 punktiga, Kalju jätkab 44 punktiga neljandal real.

"Ikka väga hea meel. Eriti kui näha, kui palju meeskond panustas - kõik mehed võitlesid iga meetri ja sentimeetri pärast. Sellise energiaga mängule tulles on see 2:1 väga-väga magus," lausus Aloe lõpuvile järel Soccernetile. "Praegu on meil väga hea rütm ja meeskonnavaim. Esimesest minutist saadik ei olnud Kalju selleks energiaks ja särtsuks valmis - sealt ka see 1:0 värav," lisas ta.