Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

Kütioru mäesuusakeskuses peetud mäestlaskumise (downhill) Eesti meistrivõistlustel pälvis absoluutarvestuses võidu Riko Mäeuibo, kes krooniti meesjuunioride vanuseklassis Eesti meistriks. Eliitmeeste konkurentsis oli parim Armin Pilv.

Mäeuibo koguajaks mõõdeti üks minut, 43,80 sekundit. Meesjuunioride klassis pälvis Mäeuibo järel teise koha Joonas Vaikmäe (+2,58) ja kolmanda koha Oskar Jakobson (+14,61).

Eliitmeeste Eesti meistri tiitli teenis üldarvestuses kolmanda koha teeninud Armin Pilv (1.48,61). Talle järgnesid Siim Savik (1.52,09) ja Hendrik Kirsipuu (1.56,13).

Mastersite klassis olid kolm paremat Andris Toomas Martinson (1.55,72), Tõnis Talv (2.00,84) ja Allar Kivisaar (2.02,63). U14 klassis olid kiireimad Joosep Toomas Kantsik (2.01,58), Henri Breede (2.07,56) ja Kevin Robert Kumm (2.33,14) ning U12 klassis Lukas Herman Staškevitš (2.07,23) ja Simo Tammiste (2.51,78). Naiste klassis oli stardis Ehe Järv, kelle tulemuseks mõõdeti 3.42,49.