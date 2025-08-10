X!

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

Jalgrattasport
Brandon McNulty
Brandon McNulty Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

82. korda toimunud Poola velotuuri (2.UWT) viimaseks etapiks olnud 12,5-kilomeetrisel temposõidul oli kiireim Brandon McNulty (UAE Team Emirates), kes võitis ühtlasi velotuuri ka üldarvestuses.

Enne pühapäevast Wieliczkas toimunud temposõitu oli üldarvestuses liidriks Monaco rattur Victor Langellotti (INEOS), kes edestas ameeriklast McNultyt seitsme ja itaallast Antonio Tiberit (Bahrain-Victorious) 20 sekundiga.

McNulty on aga temposõidus võitnud Vueltal etapi ning jõudnud viie parema sekka nii maailmameistrivõistlustel kui olümpiamängudel, seega võis pühapäeval oodata, et ameeriklane võtab kokkuvõttes siiski oma.

Nii ka läks: McNulty läbis 12,5 km 14 minuti ja 31 sekundiga (51,64 km/h) ja edestas lähimaid konkurente enam kui kümne sekundiga. Talle järgnesid itaallased Lorenzo Milesi (Movistar) ja Matteo Sobrero (Red Bull - BORA - hansgrohe), enam kui 50 km/h läbisid 175 tõusumeetriga raja kümme meest. Hea soorituse tegi ka Madis Mihkels (EF Education - EasyPost), kes kaotas McNultyle 57,87 sekundit (48,43 km/h) ja sai 34. koha.

McNulty võitis Poola velotuuri lõpuks 29-sekundilise eduga Tiberi ees, Sobrero kaotas kolmandana kokkuvõttes 37 sekundit ning Langellotti pidi leppima viienda kohaga. Neljandal etapil viiendana lõpetanud Mihkels saavutas kokkuvõttes 103. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

