Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

72-kilomeetrisel põhidistantsil krooniti Pruus Eesti meistriks ajaga kaks tundi, 17 minutit ja 23 sekundit. Hõbemedali pälvinud Rein Taaramäe kaotas talle 40 sekundiga ja pronksmedali teeninud Josten Vaidem 55 sekundiga. Sõidu absoluutarvestuse esikoht kuulus lätlasele Martinš Blumsile.

Pruusi sõnul said seekord määravaks taktika, tugevad jalad ja natuke õnne. "Rein pani kohe tempo peale. Istu ainult rongi taha," ütles Pruus võistluse järel. "Kohe peale seda olidki põhifavoriidid ees. Rein hoidis seal tempot peal ja tehnilisematel kohtadel läks Martins Blums ette. Kõigil oli raske ja tekkis kummipaela efekt. Tunne oli hea, aga jalad olid natuke naljakad. Metsa vahel saime kolmekesi minema ja poole maa peal tuli Rein kruusa peal uuesti järele. Teisele ringile minnes olid jalad natuke krambi äärel, kuid viimased kümme kilomeetrit hoidsin tempot peal veel nii palju, kui mul oli ja tulin viiendat korda Eesti meistriks."

Taaramäe sõnul oligi tema taktika kohe esimesel 15 kilomeetril tempot teha. "Kuna see oli raja kõige tähtsam osa, siis tahtsin võimaluse ära kasutada," ütles Taaramäe. "Panin kohe punni põhja ja õnneks tekkis hea grupp. Kui minema saime, siis esimene osa oli minu tehtud, aga pärast teisel osal pani Pruus gaasi nii palju, et ma rippusin terve ringi ja kui 40 km sai sõidetud, siis ma jäin maha."

Eliitnaiste konkurentsis võidutses Lõiv ajaga kaks tundi, 42 minutit ja 37 sekundit. Talle järgnesid Mari-Liis Mõttus (+4.05) ja Merili Sirvel (+6.46).

"Eks ma läksin võistlema oma plaaniga. Otsustasin, et lähen kohe algul minema ja hoian esimesed 20 minutit nii kõrgeid vatte kui suudan," rääkis Lõiv. "Esimese ringi lõpuks tekkisid krambid ja teisel ringil palvetasin terve tee, et ilusti lõpuni jõuaks. Raske sõit oli. Kuna esimene pool oli väga vinge olümpiakrossilik rada, siis ma ei saanud algul aru, kui kaugel teised on ja peale 15 kilomeetrit sain aru, et juba on teistega väike vahe sees."

Teistes vanuseklassides võidutsesid Karl-Arnold Vendelin (M19-34), Triin Rast (N19-34), Imre Ojavere (M35-39), Maris Lillep (N35-39), Henrik Kivilo (M40-44), Ly Ott (N40-44), Toomas Lepik (M45-49), Maris Kaarjärv (N45-49), Kalle Piiroja (M50-54), Hedgi Valgemäe (N50-54), Tarmo Neemela (M55-59), Alar Reiska (M60-64) ja Toomas Viigipuu (M65+).

Smiltene 36-kilomeetrisel rattamaratoni põhidistantsil oli parim Josten Vaidem, edestades Rein Taaramäed ja Peeter Pruusi. Naiste seas olid sarnaselt EMV-le kolm paremat Lõiv, Mõttus ja Sirvel. Hansgrohe kiirenduskilomeetri esimesed olid Taavi Kannimäe ja Linda Elizabete Brilte. LOOK mäefinišis ja SFS vahefinišis võidutses Blums.

21-kilomeetrisel Gardena poolmaratonil pälvis esimese koha Martin Karro (45.03), edestades Maikel Magnus Väljat (+1.30) ja kiireimat naist Merit Nõmmistet (+2.34). Naiste konkurentsis järgnesid Nõmmistele Melissa Kivi (+3.01) ja Isabel Kiis (+3.16).

Lastesõidus jõudsid poiste seas kolme parema sekka Georg Klaos, Karlis Puce ja Rutmar Sepp ning tüdrukute hulgas Eliise Vuin, Gretchen-Marii Allik ja Darta Umure.

Sarja üldarvestuses kannab Europark liidrisärki Josten Vaidem ja Mariine Auto liidrisärki Mari-Liis Mõttus. LOOK mäekuninga ja SFS vahefiniši arvestuses hoiab esikohta Markus Mäeuibo, Hansgrohe kiirenduskilomeetri parimad on Matthias Mõttus ja Annabrit Prants. Segafredo liidrisärkides lähevad neljandale etapile vastu Anita Muižniece ja Virgo Karu, Gardena poolmaratoni liider on Martin Karro. Jetoil lastesõitude liidrid on Kristjan Veimann ja Sofija Šaicane.

Europark Estonian Cup Rattamaratonide sarja viies etapp, Segafredo 26. Jõulumäe Rattamaraton toimub 23. augustil.