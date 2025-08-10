X!

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

Jalgrattasport
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Neljakordne Prantsusmaa velotuuri võitja Tadej Pogacar rääkis kodulinnas toimunud üritusel edasise hooaja eesmärkidest ning tulevikuplaanidest. Sloveenia rattatäht viitas taaskord karjääri lõpetamisele, kuigi loodab veel mõned hooajad kõrgeimal tasemel jätkata.

Sloveenia sporditäht on vaid 26-aastaselt kroonitud neljakordseks Touri võitjaks, maailmameistriks ning mullu esmakordselt ka Itaalia velotuuri võitjaks. Hiilgavast auhinnakapist on sisuliselt puudu vaid esikohad Hispaania velotuurilt ning Pariis-Roubaix' ja Milano-San Remo ühepäevasõitudelt.

Juba varemgi, aga eriti sel hooajal on Pogacar korduvalt viidanud nii vaimsele kui füüsilisele väsimusele ja rääkis tänavu vahetult pärast Touri võitu L'Equipe'ile, et soovib nüüd rohkem tähelepanu pöörata ka muudele asjadele peale rattaspordi ning et võib hakata karjääri lõpetamisele mõtlema pärast Los Angelese olümpiamänge 2028. aastal.

Laupäeval korraldati ratturi kodulinnas Klanecis tema auks kriteerium, mille Pogacar mõistagi kaasmaalase Luka Mezgeci ja itaallase Matteo Trentini ees ise võitis. Ürituse pressikonverentsil küsiti Pogacarilt taas tema tulevikuplaanide kohta.

"Inimeste jaoks võib tunduda naljakas, et loen juba aastaid karjääri lõpetamiseni, aga sportlaskarjäär ei kesta väga kaua," sõnas sloveen. "Hakkasin väga varakult võitma ja kõik on liikunud ülesmäge. Iga aasta treenime tugevamalt ja sõidame kiiremini, seega ootan juba oma tulevikku," lisas ta.

"Ühest küljest tean, et mu karjäär ei kesta kaua, aga teisalt olen teadlik, et saan oma praegust taset veel mõne aasta nautida. Küll eeldan, et ühel hetkel see tase langeb ja mind ootab millalgi kehv hooaeg. Olen selleks valmistunud ja seda enam tean, et pean praegust hetke nautima. Pean olema valmis rattaspordiga hüvasti jätma," tõdes Pogacar.

Pogacar on varem pooleldi naljatades öelnud, et talle ei meeldi mitu nädalat kestvad suurtuurid, kuid kavatseb järgmisel aastal siiski oma Touri võitu kaitsta. "Ilmselt sõidan taas Prantsusmaa velotuuril - põhimõtteliselt on see kalendri tähtsaim võistlus ja vaevalt meeskond mu koju jätab," muigas ta. "Tänavune Tour oli väga raske, üks raskemaid, mida olen kunagi sõitnud ja seda võivad kõik teisedki kinnitada. Oli keerulisi päevi ja keegi ei saa oodata, et säran kõigil 21 etapil õnnest. Kaks nädalat pärast Touri lõppu olen välja puhanud ja saan normaalselt edasi liikuda," tõdes ta.

Kui Pogacari peamine rivaal Jonas Vingegaard sõidab tänavu veel ka Vuelta velotuuril, siis sloveen jätkab hooaega septembri keskel Kanadas toimuval kahel kõrgetasemelisel ühepäevasõidul. Seejärel on eesmärgiks MM-tiitel septembri lõpus Rwandas ning võib-olla veidi ootamatult ka oktoobri alguses Prantsusmaal toimuv EM, kus tänavu sõidetakse mägironijatele sobivatel teedel.

Toimetaja: Anders Nõmm

