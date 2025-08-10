X!

Tasavägise lauritsapäeva jooksu võitis Roman Fosti

Roman Fosti
Roman Fosti
Tänavu juba 36. korda toimunud traditsioonilisest lauritsapäeva jooksust kujunes tasavägine heitlus, kus esimesed kaks ületasid lõpujoone täpselt sama ajaga.

Nii kogenud Roman Fosti kui alles 18-aastane Bruno Sergio Treufeld läbisid 5,2 km pikkuse võistlusmaa ajaga 16.54, kuid protokolli paigutati Fosti esimesena ja Treufeld teisena. Kolmandana lõpetas Allan Männi, tema tulemuseks oli 18.02, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Olga Andrejeva, kellele märgiti tulemuseks 19.49. Teise koha sai ajaga 20.57 Kätlin Pillart, kaotades võitjale 1 minuti ja 8 sekundiga; talle järgnes kolmandana Leenu Aasrand (21.19).

Kokku sai Kuusalus toimunud jooksul tulemuse kirja 108 osavõtjat. Mullu võitis traditsioonilise lauritsapäeva jooksu Olavi Allase (15.42), naistest oli kiireim Leenu Aasrand (21.29). Fosti võidutses Kuusalus viimati 2020. aastal.

Toimetaja: Anders Nõmm

