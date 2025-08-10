Rullituuri Suure Munamäe etapi parimad olid Znotinš ja Oras
Filter Rullituuri kolmandal ehk Suure Munamäe etapil võidutsesid maratonidistantsil lätlane Reinis Znotinš ja Keiu Oras.
Znotinš jõudis finišisse ajaga 1.12,34, edestades vaid kahe sekundiga kaasmaalasest klubikaaslast Sandis Reinsonsi. Kolmanda koha teenis Viktoras Cešulis (+5.59). Naiste seas mõõdeti Orase võiduajaks 1.23,47.
Poolmaratoni parimad olid lätlased Edmunds Grakauskis (40.16), Davids Leonards Silins (+0.41) ja Martinš Baumanis (+0.42). Neidude arvestuses olid kiireimad Agate Šaurina (46.06), Laura Znotina (+3.53) ja Heli-Ly Kruusmann (+8.24).
Rahvarulli võitis Martins Turlajs (20.20), jättes selja taha Marks Liepkaulsi (+0.02) ja parima neiuna lõpetanud Katrina Roze (+0.06). Neidude arvestuses järgnesid Rozele Marija Djacenko (+0.57) ja Ksenija Semjonova (+1.53).
Toimetaja: Elisabeth Siivelt