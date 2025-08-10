X!

Rullituuri Suure Munamäe etapi parimad olid Znotinš ja Oras

Rullituuri Suure Munamäe etapi parimad olid Znotinš ja Oras
Autor/allikas: Spordisarjad.ee/Kristjan Kivistik
Filter Rullituuri kolmandal ehk Suure Munamäe etapil võidutsesid maratonidistantsil lätlane Reinis Znotinš ja Keiu Oras.

Znotinš jõudis finišisse ajaga 1.12,34, edestades vaid kahe sekundiga kaasmaalasest klubikaaslast Sandis Reinsonsi. Kolmanda koha teenis Viktoras Cešulis (+5.59). Naiste seas mõõdeti Orase võiduajaks 1.23,47.

Poolmaratoni parimad olid lätlased Edmunds Grakauskis (40.16), Davids Leonards Silins (+0.41) ja Martinš Baumanis (+0.42). Neidude arvestuses olid kiireimad Agate Šaurina (46.06), Laura Znotina (+3.53) ja Heli-Ly Kruusmann (+8.24).

Rahvarulli võitis Martins Turlajs (20.20), jättes selja taha Marks Liepkaulsi (+0.02) ja parima neiuna lõpetanud Katrina Roze (+0.06). Neidude arvestuses järgnesid Rozele Marija Djacenko (+0.57) ja Ksenija Semjonova (+1.53).

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

