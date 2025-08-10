Rullituuri Suure Munamäe etapi parimad olid Znotinš ja Oras

Rahvarulli võitis Martins Turlajs (20.20), jättes selja taha Marks Liepkaulsi (+0.02) ja parima neiuna lõpetanud Katrina Roze (+0.06). Neidude arvestuses järgnesid Rozele Marija Djacenko (+0.57) ja Ksenija Semjonova (+1.53).

Poolmaratoni parimad olid lätlased Edmunds Grakauskis (40.16), Davids Leonards Silins (+0.41) ja Martinš Baumanis (+0.42). Neidude arvestuses olid kiireimad Agate Šaurina (46.06), Laura Znotina (+3.53) ja Heli-Ly Kruusmann (+8.24).

Filter Rullituuri kolmandal ehk Suure Munamäe etapil võidutsesid maratonidistantsil lätlane Reinis Znotinš ja Keiu Oras.

