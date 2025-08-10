X!

Soomer võitis Pärnus Superbike´de sõidu, Kajak saavutas kaks esikohta

Motosport
Hannes Soomer
Hannes Soomer Autor/allikas: Pille Russi
Motosport

Pärnus Porsche Ringil toimuval regiooni suurimal autode ja mootorrataste ringrajasõidu võistlusel Feltcar Estonian Grand Prix võitis laupäeval Superbike´de sõidu Hannes Soomer ja mõlemas GT-autode stardis oli parim Markus Kajak.

Pärast vigastuspausi laupäeval esimest korda võistelnud Hannes Soomer (BMW) võitis kindlalt Estonian Grand Prix esimese Superbike'ide sõidu. "Meil läks täna hästi. Ringiajad olid head, esimestel ringidel sõitsin stabiilselt 1.13,0. Väga okei päev, olin stardist kohe esimene ja nii lõpuni välja," võttis Soomer esimese päeva kokku. 

Kuigi reedeses kvalifikatsioonis oli soomlane Eemeli Lahti (Aprilia) Soomerist 0,02 sekundit kiirem, teostas Soomer oma plaani kohe alguses liidriks minna ja konkurentidelt eest ära sõita. Finišis edestas ta Lahtit 11,2 sekundiga, kes pidi Ville Valtoneni (BMW) selja taga hoidmiseks päris kõvasti pingutama ning edestas viimast lõpuks 2,1 sekundiga.

GT-autode võistlusel oli mõlemas sõidus parim autode ringrajasõidus debüteerinud kardispordi Euroopa meistrivõistluste hõbemedali omanik Markus Kajak.

"Nädalavahetus läks väga hästi. Treeningsõitudes harjusin nii raja kui autoga. Kvalifikatsioonis sain uue rehviga normaalselt aega sõita," rääkis kvalifikatsioonis klassi rajarekordi teinud Kajak. "Plaanis oli esimeses võistlussõidus suruda nii palju, kui tuleb ja teises stardis sõita kiiresti ja ilma vigadeta, proovida rehve säästa." Kajaku hooaeg jätkub kardivõistlustega, kuid plaanis on ka Spa 12 tunni sõit.

Mootorrataste B1200 arvestuses saavutas esikoha lätlane Mareks Kraštins Karol Kadariku (mõlemad BMW) ees. Superstock 600 klassis oli parim Silvester Sarapik (Yamaha). B600 klassi võitis Kristjan Karu (Yamaha), külgvankritel Jaanus Saarmaa ja Sander Telve (Suzuki) ja ajalooliste mootorrataste sõidu Andres Jaanisoo.

Klassis BMW 325 Cup oli mõlemas sõidus parim Karl Lang Kristo Krinpuse ees. Klassis V1600BaTCC võitis laupäeval peetud teise sõidu ka reede esimeses sõidus parim olnud lätlane Mareks Matvejevs (Opel Astra), parima eestlasena sai Ruudi Reinumägi (Honda Civic) neljanda koha.

Laupäeva lõpetas ajalooliste vormelite kvalifikatsioon, kus vabaklassis oli kiireim soomlane Nestori Virtala, Mondialis lätlane Andris Grikis ja Easteris eestlane Kalev Nurmik. Mõlemad võistlussõidud on kavas pühapäeval.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

