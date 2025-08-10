Suure Munamäe kuuenda rattaralli võitsid Kivistik ja Ebras

34,7 kilomeetrisel noortesõidul teenis esimese koha Martin Karro (58.44), kellele järgnesid Jesper Varep (+0.02) ja Oskar Märs (+0.09). Neidude seas jõudsid kolme parema sekka Emily Kodanik (1:00.54), Eliis Veske (+3.37) ja Pauliine Pesor (+4.30).

Sama pika harrastussõidu kolm paremat olid Lukas Bobkin (1:56.48), Niklas Lond (+0.09) ja Henno Puu (+4.20). Naiste seas olid kiireimad Linda Lensment (2:17.06), Kaire Koik (+22.30) ja Kairi Kiiver (+23.01).

Naiste seas võidutses Elisabeth Ebras ajaga kaks tundi, üks minut ja seitse sekundit. Talle järgnesid Maria Jürisaar (+13.12) ja Kristel Sandra Soonik (+13.23).

85,7 kilomeetrisel põhisõidul mõõdeti Kivistiku võiduajaks üks tund, 56 minutit ja 17 sekundit. Kirill Tarassov kaotas talle kahe ja Sebastian Suppi kuue sekundiga.

Filter Maanteesarja kolmanda etapi, Suure Munamäe kuuenda rattaralli võitsid Gert Kivistik ja Elisabeth Ebras.

