Monaco rattur tegi Poola velotuuril ajalugu, Mihkels 111.

Poola velotuuri kuuendal etapil (147,5 km) napsas Victor Langellotti (Ineos Grenadiers) ülesmäge finišis etapivõidu Brandon McNulty'lt (UAE Team Emirates-XRG). Monte Carlo ratturi jaoks on see ajalooline võit.

McNulty oli pettunud, et finišis kaotas, kuid ameeriklane teenis kuus boonussekundit ja sai enne pühapäevast viimast etappi Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ees veel sekundeid juurde.

Kolmandana lõpetas hispaanlane Pello Bilbao (Bahrain - Victorious; +0,7), kellele järgnesid Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ning üldarvestuses kolmas olev Antonio Tiberi. Eesti rattur Madis Mihkels ( EF Education - EasyPost) lõpetas etapi 111. kohal (+26.17) ning on üldarvestuses 107. kohal.

Langellotti sai oma võidu eest kümne sekundilise ajaboonuse ja sai seega kollase särgi, edestades üldarvestuses McNultyt' seitsme sekundiga. Antonio Tiberi kaotab 20 sekundiga ning on sellega üldarvestuses kolmandal kohal. Talle järgneb Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG), kes jääb maha 21 sekundiga.

Pühapäeval on velotuuril kavas viimane etapp pikkusega 12,5 kilomeetrit.