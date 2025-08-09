Seire sai 200 meetri jooksus kuuenda koha, Iir kettaheites kaheksas

Tampere staadionil puhus meeste 200 meetri jooksu finaali ajal 2,9-meetrine vastutuul ja kuigi Seirel õnnestus poolfinaalis 2,4-meetrise vastutuulega joosta 21,23, jäi tema ajaks finaalis 21,74 ning eestlane pälvis kuuenda koha.

U-20 vanuseklassi Euroopa meistriks tuli Itaalia välejalg Diego Nappi, kes ületas joone ajaga 20,77. Hõbemedali võitis portugallane Pedro Afonso ajaga 20,85, pjedstaalile astus veel hispaanlane Oriol Sanchez, kes lõpetas 21,03-ga. Neljanda koha pälvis kodupubliku ees võistelnud Juho Venäläinen, kelle ajaks jäi 21,36.

Sten-Erik Iir pääses kettaheite finaalis kolme katse järel kaheksa parema hulka, kuid kolmandal katsel heidetud 57.36 jäi tema päeva parimaks tulemuseks ning eestlane pälvis kaheksanda koha.

Euroopa meistriks tuli Jarno van Daalen, kelle parimaks tulemuseks jäi 63.18. Hollandi vägilane sai EM-il hakkama vägeva saavutusega, sest ta võidutses ka reedel toimunud kuulitõuke finaalis. Kettaheites teenis hõbeda poolakas Jakub Rodziak (62.90) ning pronksi sai ungarlane Zsombor Dobo, kes heitis viimasel katsel 62.26 ja tõukas sellega soomlase Mico Lampineni (61.56) pjedestaalilt.

Naiste seitsmevõistluses jooksis Marleen Ritari 100 meetrit tõkkeid 13,78-ga, hüppas kõrgust 1.77, tõukas kuuli 10.11 ning jooksis 200 meetrit 25,49-ga. Ta kogus esimesel võistluspäeval 3330 punkti ning jätkab 11. kohal. Annika Põlluaas sai 100 meetri tõkkejooksus ajaks 15,06, hüppas kõrgust 1.62, tõukas kuuli 10.60 ning jooksis 200 meetrit ajaga 26,60. Tema jätkab 2907 punktiga 18. kohal, kuid Mia Mireia Uusorg katkestas pärast kuulitõuget.

Eesti noormehed olid esindatud ka 4x100 meetri teatejooksus, Rasmus Jaanson, Rain Kirsipuu, Hans Aston Altjõe ja Andreas Kase lõpetasid ajaga 41,22. Paraku said eestlased aga disklahvi, sest nende viimane teatevahetus ebaõnnestus.