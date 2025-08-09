X!

Rikberg: oleme EM-valikmängudeks päris valmis

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Ken Mürk/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis pidas laupäeval EM-valikmängude eel viimase kontrollkohtumise, kui võttis Lätil reedese kaotuse eest revanši. Eesti peatreener Alar Rikberg ütles ERR-ile, et meeskond on olulisteks mängudeks valmis.

Eesti koondis alustas kontrollmängudega juuli lõpus ning kohtus kahe nädala jooksul Rootsi, Belgia ja Lätiga kokku kuus korda. Rootsi üle teeniti kaks võitu, Tugevast Belgiast saadi korra jagu ning teine kohtumine lõpetati viigiga. Läti andis reedel Eestile suve esimese kaotuse, aga laupäeval võtsid eestlased kolm-üks võiduga revanši.

Peatreener Alar Rikberg ütles, et koondis on heas seisus. "Füüsiline konditsioon on hea, [laupäeval] sai ka mänguline vigade parandus tehtud. Olek oli päris hea meestel väljakul, kes seal käisid. Ladusam oli asi ja usun, et oleme järgmiseks nädalaks päris valmis," sõnas juhendaja.

Rikberg rääkis, et reedeses mängus Lätiga oli lõunanaabritel õnne. Või Eestil just ei olnud. "Selline asi, et võrkpallis vahel on selline päev. Mingi hetk servid täitsa korralikult ja vastasel põrkavad kõik vastuvõtud sidemängijale ideaalselt kätte. [Laupäeval] tõid sarnased servid meile ässasid ja Läti jooksis pallide järele päästma," ütles treener.

"Samamoodi geimilõpud – kui hiljem üle vaatasin, siis ei olnud see võrkpalli õnnejumal meie poolt. Geimilõpus oleksid võinud vabalt teisele poole põrgata, aga lõpetada kaks geimi oma serviveaga on meiepoolne patustamine," lisas ta.

"Võib-olla olime mõtetega juba järgmises nädalas, et teeme veel kohustuslikud sõprusmängud ära ja keskendume Horvaatiale ja Iisraelile," sõnas Rikberg.

Eesti jahib tuleval nädalal pääset EM-finaalturniirile ning alustas eelmisel aastal hästi, kui alistas D-alagrupis Iisraeli kolm-üks ning Horvaatia kolm-null. Järgmisel nädalal mängitakse mõlemaga uuesti, alagrupi võitja pääseb otse EM-finaalturniirile.

Tänavune suvi on Eesti koondise jaoks veidi ebatavaline, sest eelmise aasta lõpus otsustati rahalistel põhjustel Kuld- ja Hõbeliigast loobuda. Rikbergi sõnul ei saa veel päris täpselt öelda, kuidas see koondise ettevalmistust mõjutanud on. "Ma ei julge sellele küsimusele kindlalt vastata enne järgmist nädalat, mõisa peale me ei ole ju mänginud," sõnas treener.

"Ükskõik milliseid pingeid mina või mängijad omale sõprusmängudes õlule oleme pannud, rääkisime viimasel kahel nädalal Belgia kui Läti vastu sellest, et lähme võidu peale mängima. Aga reaalse kvaliteedi pingeolukorras näitab ära see, kui mängime EM-valikmänge," lisas ta.

Meeste võrkpallikoondise kontrollmäng Eesti - Rootsi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Diagonaalründaja Renee Teppan oli Kuldliigas mängimise poolt, aga ütles, et see otsus on minevikus. "Eks paus oli kõigi jaoks uus, teadmatust oli omajagu, sellepärast me pikema tsükli tegimegi – kuus nädalat ja kolm vastast. See kõik oli selle eesmärgiga tehtud, et täpselt ei teadnud, kuidas see asi välja hakkab nägema," sõnas Teppan.

"Aga reaalsus on see, et näeb okei välja. Nii mõnelegi mehele kulus kindlasti puhkus ära ka. Tulevikuks teadmine, et kui on paus sees, siis tööga saab sellega tagasi teha," lisas ta.

Nurgaründaja Robert Tähe sõnul on Eesti meeskond aga viimaste aastate parimas vormis. "Pärast [reedest] mängu on seda võib-olla veider väita, aga füüsiliselt oleme heas konditsioonis ja ise ei ole pidanud suvel tegelema operatsioonist taastumisega, vaid olen saanud füüsilist põhja laduda ja ka puhata," rääkis ta ERR-ile. "See on kindlasti vilja kandnud, olen heas vormis."

Eesti alustas valiksarja kahe kindla võiduga ja edasipääsu kindlustamiseks on vaja nüüd kindlalt lõpetada. "Eelmine aasta tegime head tööd, teadsime, et meil ei olnud võimalik midagi ära kindlustada," ütles Täht.

"See aasta on vaja ka mehe eest väljas olla. Teame, et Kalevi spordihallis mängida on meil mõnusam. Seal on keerulisem, aga me ei lähe sinna ootama, et tähed kokku langeks. Me ikkagi lähme mõlemat mängu võitma," lisas ta.

Eesti meeste võrkpallikoondis

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

22:39

Naiste võrkpallikoondis jäi EM-valiksarjas võiduta

19:59

Rikberg: oleme EM-valikmängudeks päris valmis

19:27

Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

08.08

Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

08.08

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

07.08

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

06.08

Miilenit ootab operatsioon ja pikk vigastuspaus

06.08

Hollas ja Remmelg jäid Badenis napilt põhiturniiri ukse taha

04.08

Klubi vahetanud Tammearu: usun, et päris palju saab minu peal olema

03.08

Ukraina paar sai esimese tiitli, norralased viienda EM-kulla

02.08

Kertu Laak: olime natukene šokeeritud sellest tasemest, mis vastu tuli

02.08

Naiste võrkpallikoondis alistus EM-valiksarjas Sloveeniale

02.08

Eesti võrkpallikoondis viigistas Belgiaga

01.08

Suri Kanadas võrkpalli ja eestlust edendanud Ants Tõkke

01.08

Toobal enne EM-valikmängu Sloveeniaga: peame teatud asjadega riskima

videod

sport.err.ee uudised

23:13

Tallinna väisasid maailma parimad tasakaalukõndijad

22:52

Aigro pääses suvisel GP-etapil teise hüppevooru Uuendatud

22:39

Naiste võrkpallikoondis jäi EM-valiksarjas võiduta

22:23

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

22:01

ETV spordisaade, 9. august

21:44

Jürgenson ja Oja lõpetasid Šotimaa ralli viienda kohaga

21:19

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

20:47

Eesti kettagolfarid on Soomes otsustava päeva eel kõrges konkurentsis

20:31

Seire sai 200 meetri jooksus kuuenda koha, Iir kettaheites kaheksas

19:59

Rikberg: oleme EM-valikmängudeks päris valmis

19:27

Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

19:03

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

18:39

Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

18:08

Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

17:51

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

loetumad

17:51

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

13:42

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile Uuendatud

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08.08

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

12:31

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

10:56

Suusahüppajate hooaeg algas probleemidega tehnilises kontrollis

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo