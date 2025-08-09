Rikberg: oleme EM-valikmängudeks päris valmis

Eesti meeste võrkpallikoondis pidas laupäeval EM-valikmängude eel viimase kontrollkohtumise, kui võttis Lätil reedese kaotuse eest revanši. Eesti peatreener Alar Rikberg ütles ERR-ile, et meeskond on olulisteks mängudeks valmis.

Eesti koondis alustas kontrollmängudega juuli lõpus ning kohtus kahe nädala jooksul Rootsi, Belgia ja Lätiga kokku kuus korda. Rootsi üle teeniti kaks võitu, Tugevast Belgiast saadi korra jagu ning teine kohtumine lõpetati viigiga. Läti andis reedel Eestile suve esimese kaotuse, aga laupäeval võtsid eestlased kolm-üks võiduga revanši.

Peatreener Alar Rikberg ütles, et koondis on heas seisus. "Füüsiline konditsioon on hea, [laupäeval] sai ka mänguline vigade parandus tehtud. Olek oli päris hea meestel väljakul, kes seal käisid. Ladusam oli asi ja usun, et oleme järgmiseks nädalaks päris valmis," sõnas juhendaja.

Rikberg rääkis, et reedeses mängus Lätiga oli lõunanaabritel õnne. Või Eestil just ei olnud. "Selline asi, et võrkpallis vahel on selline päev. Mingi hetk servid täitsa korralikult ja vastasel põrkavad kõik vastuvõtud sidemängijale ideaalselt kätte. [Laupäeval] tõid sarnased servid meile ässasid ja Läti jooksis pallide järele päästma," ütles treener.

"Samamoodi geimilõpud – kui hiljem üle vaatasin, siis ei olnud see võrkpalli õnnejumal meie poolt. Geimilõpus oleksid võinud vabalt teisele poole põrgata, aga lõpetada kaks geimi oma serviveaga on meiepoolne patustamine," lisas ta.

"Võib-olla olime mõtetega juba järgmises nädalas, et teeme veel kohustuslikud sõprusmängud ära ja keskendume Horvaatiale ja Iisraelile," sõnas Rikberg.

Eesti jahib tuleval nädalal pääset EM-finaalturniirile ning alustas eelmisel aastal hästi, kui alistas D-alagrupis Iisraeli kolm-üks ning Horvaatia kolm-null. Järgmisel nädalal mängitakse mõlemaga uuesti, alagrupi võitja pääseb otse EM-finaalturniirile.

Tänavune suvi on Eesti koondise jaoks veidi ebatavaline, sest eelmise aasta lõpus otsustati rahalistel põhjustel Kuld- ja Hõbeliigast loobuda. Rikbergi sõnul ei saa veel päris täpselt öelda, kuidas see koondise ettevalmistust mõjutanud on. "Ma ei julge sellele küsimusele kindlalt vastata enne järgmist nädalat, mõisa peale me ei ole ju mänginud," sõnas treener.

"Ükskõik milliseid pingeid mina või mängijad omale sõprusmängudes õlule oleme pannud, rääkisime viimasel kahel nädalal Belgia kui Läti vastu sellest, et lähme võidu peale mängima. Aga reaalse kvaliteedi pingeolukorras näitab ära see, kui mängime EM-valikmänge," lisas ta.

Meeste võrkpallikoondise kontrollmäng Eesti - Rootsi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Diagonaalründaja Renee Teppan oli Kuldliigas mängimise poolt, aga ütles, et see otsus on minevikus. "Eks paus oli kõigi jaoks uus, teadmatust oli omajagu, sellepärast me pikema tsükli tegimegi – kuus nädalat ja kolm vastast. See kõik oli selle eesmärgiga tehtud, et täpselt ei teadnud, kuidas see asi välja hakkab nägema," sõnas Teppan.

"Aga reaalsus on see, et näeb okei välja. Nii mõnelegi mehele kulus kindlasti puhkus ära ka. Tulevikuks teadmine, et kui on paus sees, siis tööga saab sellega tagasi teha," lisas ta.

Nurgaründaja Robert Tähe sõnul on Eesti meeskond aga viimaste aastate parimas vormis. "Pärast [reedest] mängu on seda võib-olla veider väita, aga füüsiliselt oleme heas konditsioonis ja ise ei ole pidanud suvel tegelema operatsioonist taastumisega, vaid olen saanud füüsilist põhja laduda ja ka puhata," rääkis ta ERR-ile. "See on kindlasti vilja kandnud, olen heas vormis."

Eesti alustas valiksarja kahe kindla võiduga ja edasipääsu kindlustamiseks on vaja nüüd kindlalt lõpetada. "Eelmine aasta tegime head tööd, teadsime, et meil ei olnud võimalik midagi ära kindlustada," ütles Täht.

"See aasta on vaja ka mehe eest väljas olla. Teame, et Kalevi spordihallis mängida on meil mõnusam. Seal on keerulisem, aga me ei lähe sinna ootama, et tähed kokku langeks. Me ikkagi lähme mõlemat mängu võitma," lisas ta.