Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

Eesti meeste võrkpallikoondis pidas laupäeval oma viimase kontrollkohtumise enne järgmisel nädalal toimuvaid EM-valiksarja mänge, saades treeningkohtumises jagu Lätist.

Reedel põhikoosseisudega peetud ametlikus kontrollkohtumises Lätile 1:3 alla jäänud Eesti võitis laupäevase mängu 3:0 (25:16, 25:19, 25:18). Peeti ka lisageim, kus oli samuti parem Eesti koondis (27:25), vahendab Volley.ee.

Mitmed reedel platsil käinud mängijad said teises kohtumises puhkepäeva ja oma võimaluse kasutasid ära teised. Timo Lõhmus kerkis 15 punktiga (+9) eestlaste parimaks, 14 punkti (+6) panustas Albert Hurt, 13 silma (+8) kanti Mihkel Varblase ja 11 (+6) Valentin Kordase arvele ning Alex Saaremaa lisas üheksa punkti (+4) ja Karli Allik seitse (+5).

Eesti koondise vastuvõtt oli 44 protsenti, rünnak 58 protsenti. Blokk saadi Lätile ette seitsmel korral ja servil löödi üheksa ässa (neist neli lõi Varblane ja kolm Kordas) ning eksiti 20 servil.

Rainer Vassiljevi juhendatava Läti edukaim oli 18 punktiga (+13) Armands Rokjans. Lätlaste vastuvõtt oli 39 protsenti ja rünnak 38 protsenti, blokist saadi üheksa ja servilt kaks punkti (17 viga).

Teisipäeval reisib Eesti koondis juba Horvaatiasse ning kolmapäeval minnakse EM-valiksarjas vastamisi Horvaatiaga. Sealt edasi liigutakse Põhja-Makedooniasse, kus 16. augustil mängitakse Iisraeliga. Eesti alustas valiksarja kahe võiduga, alistades Iisraeli kolm-üks ning Horvaatia kolm-null. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Eesti koosseis mängudeks Lätiga:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma
Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus
Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt, Karli Allik
Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Mihkel Varblane
Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp

Toimetaja: Kristjan Kallaste

