Ter Stegen ja Barcelona matsid sõjakirve

Jalgpall
Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter Stegen Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Veel mõne päeva eest FC Barcelonaga avalikult tülli läinud puurilukk Marc-Andre ter Stegen on klubiga ära leppinud.

Hispaania hiid Barcelona teatas ametlikus pressiteates, et Marc-Andre ter Stegen on allkirjastanud loa, millega lubab klubi meditsiiniteenistusel edastada kohustusliku meditsiiniraporti LaLigale, et liit saaks hinnata puuriluku operatsioonist taastumise kestust, vahendab Soccernet.ee.

Sellega loetakse Barcelona distsiplinaarmenetlus lõppenuks ning Ter Stegen naaseb esindusmeeskonda kaptenirollis. "Distsiplinaarasi on lõppenud ja mängija taastab koheselt oma rolli esindusmeeskonna kaptenina," seisis klubi teates. 

Mõni tund enne klubi teadaannet avaldas Ter Stegen sotsiaalmeedias oma seisukoha viimaste nädalate sündmuste valguses. "Minu kohta on öeldud palju ning osa sellest on täiesti alusetu," märkis sakslane, kes kaotas tänu distsiplinaarmenetluse algatamisele kaptenipaela. 

Aasia tuurilt koju jõudnud Barcelona peab pühapäeval sõprusmängu Itaalia klubi Como 1907-ga, mille peatreener on Hispaania legend Cesc Fabregas. Hispaania kõrgliigas alustatakse hooaega juba 15. augustil, Barcelona hooaeg algab 16. augustil, kui vastamisi minnakse Mallorcaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Ter Stegen ja Barcelona matsid sõjakirve

