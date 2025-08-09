X!

Aigro ja Kapp pääsesid suvisel GP-etapil lõppvõistlusele

Suusahüpped
Artti Aigro.
Artti Aigro. Autor/allikas: EXPA / Tadeusz Mieczynski
Suusahüpped

Eesti suusahüppajad Artti Aigro ja Andero Kapp osalevad sel nädalavahetusel Prantsusmaal Courcheveli suusakuurordis toimuval suvise GP-sarja võistlusel ning mõlemad tagasid koha lõppvõistlusel.

GP-sari sai keerulise alguse, kui suur osa võistlejaid ei läbinud uuendatud hüppekombinesooni kontrolli, mis võeti kasutusele pärast Trondheimi MM-il aset leidnud Norra hüppajate skandaali. Norra koondise juht Jen-Erik Aalbu ütles enne võistlust, et ligi 20 protsenti võistlejatest ei läbinud tehnilist kontrolli.

Laupäeva pärastlõunal sai võistlus siiski alguse ning mullu MK-sarjas 23. koha pälvinud Artti Aigro sooritas HS132 mäel 115-meetrise õhulennu, millega teenis 80,6 punkti ning kokkuvõttes 17. koha. Edasipääsu tagas ka 19-aastane Andero Kapp, kes sai oma 104,5 meetri pikkuse hüppe eest 49,4 punkti ning 46. koha.

Parima hüppe tegi austerlane Niklas Bachlinger, kes sai 132,5-meetrise hüppe eest 106 punkti. Esikolmikusse mahtusid veel sakslane Philipp Raimund (123,5 meetrit; 105,4 punkti) ning jaapanlane Yukiya Sato (125 m; 104,7 p). Suure kombeskandaali keskmes olnud Johann Andre Forfang maandus 118,5 meetri kaugusele ning pääses 98,7 punktiga neljandana edasi.

Lõppvõistlus toimub pühapäeva õhtul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

18:39

Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

18:08

Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

17:51

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

17:10

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

16:42

Ter Stegen ja Barcelona matsid sõjakirve

16:17

Aigro ja Kapp pääsesid suvisel GP-etapil lõppvõistlusele

15:54

Soome esikinnas lahkus Leverkusenist Prantsusmaale

15:11

Eesti korvpallinoored pidid tunnistama ka Iisraeli paremust

14:44

Heti Väät tuli U-20 EM-il kaheksandaks

14:13

Man United täienes veel ühe talendika ründajaga

laskesuusatamine

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

30.07

IBU: Laura pärand innustab sportlasi ja seiklejaid veel pikka aega

30.07

Endine laskesuusatäht Laura Dahlmeier hukkus mägedes toimunud õnnetuses

30.07

Endist laskesuusatähte Laura Dahlmeierit tabas mägedes tõsine õnnetus

jäähoki

13.07

Rooba ja Liivik korraldavad suvist hokilaagrit, seekord ka täiskasvanutele

06.07

Hokiässade Rooba ja Liiviku laagrisse kogunevad profid, noored ja lapsed

28.06

NHL-is valiti esimesena katsumusterohked aastad läbi elanud kaitsemängija

21.06

NHL-i tähtmängija Toews naaseb kaheaastase pausi järel jääle

freestyle suusatamine

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

31.03

Tõnis Sildaru: teiste koondiste sportlased ei pea väga mõtlema, kuidas järgmisele MK-le jõuavad

kahevõistlus

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

06.05

Eesti Suusaliidu keskkonnategevus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

suusatamine

13:01

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

05.08

Pärmäkoski võistles Soome kergejõustiku meistrivõistlustel medali nimel

25.06

Murdmaasuusatamise olümpiavõitja andis positiivse dopinguproovi

26.05

Johaug loobus Milano olümpiamängudest

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

16:17

Aigro ja Kapp pääsesid suvisel GP-etapil lõppvõistlusele

10:56

Suusahüppajate hooaeg algas probleemidega tehnilises kontrollis

06.08

FIS lubab lähipäevil Norra suusahüppeskandaalile lahendust

21.07

Suri endine suusahüppaja Priit Teder

iluuisutamine

08.08

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

15.07

Suri teenekas iluuisutamistegelane Anne Šaraškin

25.05

Tippkoreograaf noorest Eesti uisutajast: tahan, et ta oleks maailma parim

mäesuusatamine

07.08

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

06.08

Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

24.07

Eesti mäesuusataja alustas võistlushooaega võiduga

11.07

Tormis Laine valmistub olümpiahooajaks akrobaatikaga: raske on!

jääkeegel

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

12.05

Kurlingu Eesti meistritiitli teenis Margus Tubalkaini võistkond

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo