Aigro ja Kapp pääsesid suvisel GP-etapil lõppvõistlusele

Eesti suusahüppajad Artti Aigro ja Andero Kapp osalevad sel nädalavahetusel Prantsusmaal Courcheveli suusakuurordis toimuval suvise GP-sarja võistlusel ning mõlemad tagasid koha lõppvõistlusel.

GP-sari sai keerulise alguse, kui suur osa võistlejaid ei läbinud uuendatud hüppekombinesooni kontrolli, mis võeti kasutusele pärast Trondheimi MM-il aset leidnud Norra hüppajate skandaali. Norra koondise juht Jen-Erik Aalbu ütles enne võistlust, et ligi 20 protsenti võistlejatest ei läbinud tehnilist kontrolli.

Laupäeva pärastlõunal sai võistlus siiski alguse ning mullu MK-sarjas 23. koha pälvinud Artti Aigro sooritas HS132 mäel 115-meetrise õhulennu, millega teenis 80,6 punkti ning kokkuvõttes 17. koha. Edasipääsu tagas ka 19-aastane Andero Kapp, kes sai oma 104,5 meetri pikkuse hüppe eest 49,4 punkti ning 46. koha.

Parima hüppe tegi austerlane Niklas Bachlinger, kes sai 132,5-meetrise hüppe eest 106 punkti. Esikolmikusse mahtusid veel sakslane Philipp Raimund (123,5 meetrit; 105,4 punkti) ning jaapanlane Yukiya Sato (125 m; 104,7 p). Suure kombeskandaali keskmes olnud Johann Andre Forfang maandus 118,5 meetri kaugusele ning pääses 98,7 punktiga neljandana edasi.

Lõppvõistlus toimub pühapäeva õhtul.