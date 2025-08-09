Soome esikinnas lahkus Leverkusenist Prantsusmaale

35-aastane puurilukk läks Monacole maksma kaks miljonit eurot koos võimalusega, et see tõuseb sõltuvalt soomlase esitustest veel ühe miljoni võrra.

Bratislavas sündinud Hradecky mängis alates 2018. aastast Leverkuseni Bayeris, kellega tuli eelmisel aastal Saksamaa meistriks ja karikavõitjaks.

Kuus korda Soome parimaks jalgpalluriks ja korra aasta sportlaseks valitud Hradecky on varasemalt esindanud ka Frankfurdi Eintrachti ning näiteks Taani klubisid Esbjergi ja Kopenhaageni Bröndbyd.

Kõige säravamad esitused on tulnud siiski Leverkuseni särgis. Kõigi sarjade peale kokku kogunes tal seitsme hooajaga 286 mängu.

Soome koondises on Hradecky pidanud 101 kohtumist.