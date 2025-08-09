X!

Soome esikinnas lahkus Leverkusenist Prantsusmaale

Jalgpall
Lukas Hradecky
Lukas Hradecky Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/HMB-Media
Jalgpall

Soome jalgpallikoondise esiväravavaht Lukas Hradecky sõlmis kahe aasta pikkuse lepingu Prantsusmaa kõrgliigas mängiva AS Monaco klubiga koos võimalusega seda veel aasta võrra pikendada.

35-aastane puurilukk läks Monacole maksma kaks miljonit eurot koos võimalusega, et see tõuseb sõltuvalt soomlase esitustest veel ühe miljoni võrra.

Bratislavas sündinud Hradecky mängis alates 2018. aastast Leverkuseni Bayeris, kellega tuli eelmisel aastal Saksamaa meistriks ja karikavõitjaks.

Kuus korda Soome parimaks jalgpalluriks ja korra aasta sportlaseks valitud Hradecky on varasemalt esindanud ka Frankfurdi Eintrachti ning näiteks Taani klubisid Esbjergi ja Kopenhaageni Bröndbyd.

Kõige säravamad esitused on tulnud siiski Leverkuseni särgis. Kõigi sarjade peale kokku kogunes tal seitsme hooajaga 286 mängu.

Soome koondises on Hradecky pidanud 101 kohtumist.

Toimetaja: Siim Boikov

Soome esikinnas lahkus Leverkusenist Prantsusmaale

Soome esikinnas lahkus Leverkusenist Prantsusmaale

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

