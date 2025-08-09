Kümnekordne Eesti meister Heil jättis kuuli nurka

"Kuulitõuge ei ole kehasõbralik ala, see ehitatakse üles maksimaalse jõu peale, lisaks kaalu võtmine. Ühel hetkel tundsin, et see on natuke liiast," lausus Heil Õhtulehele.

"Mul on aastate jooksul olnud väga palju erinevaid vigastusi. Enam polnud silmis sära ja mõistsin, et aeg on täis saanud. Mõtlesin, et aitab – tahan elus muid eesmärke täita."

Abja lähedalt pärit kergejõustiklasel ei jäänud saavutusspordist lahkudes okas hinge torkima, sest ta tegi kõik, et jõuda päris tippu.

"Andsin endale piisavalt võimalusi. Mul on olnud palju treenereid. Olen saanud ära proovida kõik variandid, mida soovisin. Süda on rahul, et midagi ei jäänud proovimata," lausus ta.

Heil on kroonitud Eesti meistriks kümme korda: viis korda väljas ja viis korda sisetingimustes. Tema rekordiks jäi 2020. aastal tõugatud 19.81. Mullu küündis kaugeim kaar 19 meetri ja 59 sentimeetrini.

Mullu osales ta ka Euroopa meistrivõistlustel Roomas, kus tuli kvalifikatsioonis 19. kohale tulemusega 19.14 ega pääsenud lõppvõistlusele.

