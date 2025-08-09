Eesti noortekoondislane lõi Berliini Hertha duubli eest kaks väravat

Hertha II läks Eilenburgi vastu 4:0 juhtima ja võitis lõpuks 5:2. Saksamaal sündinud Eesti juurtega Gouram lõi peaga nurgalöögist kohtumise teise ning tiimikaaslase söödust ühe jalapuutega kolmanda värava. Tema tabamused sündisid 55. ja 58. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Põhikoosseisu kuulunud 19-aastane Gouram vahetati välja 62. minutil.

Hertha duublil on kahe vooru järel kirjas üks võit ja üks kaotus.

