X!

Eesti noortekoondislane lõi Berliini Hertha duubli eest kaks väravat

Jalgpall
Jalgpall
Jalgpall Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti noortekoondiste eest üheksa mängu pidanud poolkaitsja Soufian Gouram lõi Saksamaa tugevuselt neljanda liiga kohtumises Berliini Hertha duubelmeeskonna eest kaks väravat.

Hertha II läks Eilenburgi vastu 4:0 juhtima ja võitis lõpuks 5:2. Saksamaal sündinud Eesti juurtega Gouram lõi peaga nurgalöögist kohtumise teise ning tiimikaaslase söödust ühe jalapuutega kolmanda värava. Tema tabamused sündisid 55. ja 58. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Põhikoosseisu kuulunud 19-aastane Gouram vahetati välja 62. minutil.

Hertha duublil on kahe vooru järel kirjas üks võit ja üks kaotus.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

11:20

Eesti noortekoondislane lõi Berliini Hertha duubli eest kaks väravat

09:38

Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus Dordrechti põhikoosseisu

08.08

Eesti jalgpallipoisid lõid Fääri saartele kaheksa väravat

08.08

Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

08.08

Paide laenas pooleks aastaks Kalevi äärepoolkaitsja

08.08

Naiste jalgpalli konverents toob Eestisse doktorikraadiga Norra endise tippmängija

08.08

Rannajalgpalli koondise peatreeneriks sai Rasmus Munskind

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

07.08

Selgusid Ballon d'Ori nominendid

07.08

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

sport.err.ee uudised

13:01

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

12:31

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

11:42

Kümnekordne Eesti meister Heil jättis kuuli nurka

11:20

Eesti noortekoondislane lõi Berliini Hertha duubli eest kaks väravat

10:56

Suusahüppajate hooaeg algas probleemidega tehnilises kontrollis

10:23

Pärnus läks esimene esikoht lätlasele, Kajak debüteeris ajasõidus

09:38

Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus Dordrechti põhikoosseisu

09:20

Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

08:48

Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

08:14

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega Uuendatud

08.08

Raudla korvpalli EM-finaalturniiri eel: ootusärevus läheb aina suuremaks

08.08

Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

08.08

ETV spordisaade, 8. august

08.08

Eesti jalgpallipoisid lõid Fääri saartele kaheksa väravat

08.08

Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

08.08

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

loetumad

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

08.08

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08:14

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile

08.08

Moser jõudis U-20 EM-il finaali, Seire teist päeva järjest poolfinaalis

07.08

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

08.08

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega Uuendatud

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo