Eesti noortekoondislane lõi Berliini Hertha duubli eest kaks väravat
Eesti noortekoondiste eest üheksa mängu pidanud poolkaitsja Soufian Gouram lõi Saksamaa tugevuselt neljanda liiga kohtumises Berliini Hertha duubelmeeskonna eest kaks väravat.
Hertha II läks Eilenburgi vastu 4:0 juhtima ja võitis lõpuks 5:2. Saksamaal sündinud Eesti juurtega Gouram lõi peaga nurgalöögist kohtumise teise ning tiimikaaslase söödust ühe jalapuutega kolmanda värava. Tema tabamused sündisid 55. ja 58. minutil, vahendab Soccernet.ee.
Põhikoosseisu kuulunud 19-aastane Gouram vahetati välja 62. minutil.
Hertha duublil on kahe vooru järel kirjas üks võit ja üks kaotus.
Loe edasi Soccernet.ee portaalist.
Toimetaja: Siim Boikov