Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus Dordrechti põhikoosseisu

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Martin Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus oma uue koduklubi Dordrechti põhikoosseisu ja tegi täismängu.
Dordrecht, keda juhendab endine legendaarne Liverpooli ja Hollandi koondise ründaja Dirk Kuyt, võitis esimeses voorus Cambuuri 1:0, vahendab Soccernet.ee.
Värava lõi Yannick Eduardo 28. minutil. Cambuur mängis alates 62. minutist Jorn Berkhouti eemaldamise tõttu vähemuses.
Eesti ründaja Tony Varjund aga samal ajal samas liigas Utrechti duubelmeeskonna koosseisu ei kuulunud. Utrechti duubel kaotas Eindhovenile 0:1.
Toimetaja: Siim Boikov