Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus Dordrechti põhikoosseisu

Eesti ründaja Tony Varjund aga samal ajal samas liigas Utrechti duubelmeeskonna koosseisu ei kuulunud. Utrechti duubel kaotas Eindhovenile 0:1.

Dordrecht, keda juhendab endine legendaarne Liverpooli ja Hollandi koondise ründaja Dirk Kuyt, võitis esimeses voorus Cambuuri 1:0, vahendab Soccernet.ee.

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Martin Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus oma uue koduklubi Dordrechti põhikoosseisu ja tegi täismängu.

