Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

Eestlast edestas Dusan Rajovic, kes esindab Itaala Pro kategooria meeskonda Team Solution Tech - Vini Fantini. Kolmandana veeres üle joone eelmisel aastal World Touri kuulunud hispaanlane Jon Aberasturi Euskatel Euskadi meeskonnast.

Sõidu algfaasis sai väike jooksikutegrupp minema, kus oli sees ka eestlane Mihkel Räim. Ta võitis teisest vahefinišist kolm boonussekundit, kuid kahjuks saadi nad viimane kilomeeter enne lõppu kätte. Järgnev oli juba sprinterite pärusmaa.

"Meil oli üsna hea seis, sest Räim oli jooksikute hulgas ja seal oli tal variant, et tõuseb tuuri liidriks. Kahjuks püüdsime nad viimasel kilomeetril kinni ja siis pidin enda sprindile keskenduma," kommenteeris Laas.

Etapp peeti Tiibeti pealinna Lhasa tänavatel ja finišeeriti UNESCO maailmapärasse kuuluva Potala palee ees. "Tunne oli hea, aga võimalik, et alustasin spurti üks-kaks sekundit liiga vara ja Rajovic veeres napilt enne lõppu mööda. Aga pole hullu, sellisele mehele pole patt kaotada."

Teise kohaga sai Laas selga ka rohelise ehk parima sprinteri särgi. Velotuur lõppeb pühapäeval, kui starditakse enam kui nelja kilomeetri kõrgusel merepinnast.